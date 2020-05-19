Açlık Oyunları serisinin dördünü kitabı yarın raflarda

ABD’li yazar Suzanne Collins’in kaleme aldığı “Açlık Oyunları” serisinin dördüncü kitabı “Kuşların ve Yılanların Şarkısı” tüm dünyayla aynı anda yarın okura sunulacak.

Serinin 10 yıldır beklenen kitabı Türkiye’de Taylan Taftaf’ın çevirisiyle DEX Kitap etiketiyle yayımlanacak. Kitap aynı zamanda Audioteka sesli kitap uygulamasından da dinlenebilecek.

Seri, “Kuşların ve Yılanların Şarkısı” ile Alaycı Kuş Katniss’in katıldığı Açlık Oyunları’ndan da çok öncesine Başkan Snow’un gençliğine, tüm hikâyenin en başına dönüyor. Eser yayınevince şöyle tanıtılıyor:

“Başkent’le mıntıkalar arasındaki iç savaşın ardından Panem’in yeniden kurulduğu günlere, 10. Açlık Oyunları’na… İsyancıların savaşından yeni çıkmış ve mıntıkaları zorlukla dize getirmiş fakir Panem’e… Aşkla nefret, güçle zayıflık, tercihlerle sonuçlar, geçmişle gelecek ve insan doğasının ezeli zıtlığı iyilikle kötülük üzerine destansı bir hikâye başlıyor. Yine Suzanne Collins ezber bozuyor ve bu dönemde tekrar alevlenen bir tartışmayı körüklüyor; insanlar kötü mü doğarlar kötü mü olurlar, düzen insanları nasıl ve nereye kadar etkiler? İyilik ve kötülüğün sınırları nerelerde gezinir? Bilim ahlakı toplumsal ahlakın neresine düşer?”

Üç kitaplık Açlık Oyunları serisinden 4 gişe rekortmeni film çekildi. Gary Ross'un yönettiği bilimkurgu, aksiyon, dram tarzındaki filmde Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth ve Woody Harrelson rol aldı.