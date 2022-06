Açlık Oyunları'nın devam filmi geliyor

Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth'ün başrollerini üstlendiği 'Açlık Oyunları' (Hunger Games) serisi sürecek. Serinin öncesini anlatacak olan yeni bir filmin hazırlık aşamasında olduğu duyuruldu.

Lionsgate, 'Açlık Oyunları' (Hunger Games) filminin devamının çekileceğini resmen duyurdu. Serinin öncesini anlatacak olan 'The Ballad of Songbirds and Snakes' filminden ilk tanıtım yayınlandı. Suzanne Collins'in aynı adlı romanında uyarlanacak filmin vizyon tarihi 17 Kasım 2023 olarak duyuruldu.

CinemaCon sunumunda gösterilen tanıtım klibinde, şu anda yapım aşamasında olan film, "2023'te dünya kimin ötücü kuş kimin yılan olduğunu keşfedecek" yazısıyla tanıtıldı.

Snow ailesinin dağılışı anlatılacak

'The Ballad of Songbirds and Snakes', Panem'in zalim başkanı olarak tanınan Coriolanus Snow'un gençliğini anlatacak. Genç Snow'un 10. Açlık Oyunları sırasında 12. bölgeden yoksul bir kız olan Lucy Gray'e akıl hocalığı yapmasını izleyeceğimiz filmde Snow ailesinin dağılışı anlatılacak.

Filmin oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Filmin yönetmenliğini, serinin önceki üç filmini de yöneten Francis Lawrence üstlenecek. Kitabın yazarı Suzanne Collins, senaryoyu Michael Arndt ve Michael Lesslie ile birlikte yazdı.

'Açlık Oyunları' serisinin ilk filmi 2012 yılında vizyona girdi. Başrollerini Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth'ün üstlendiği seri, 2014 yılında iki bölüm olarak yayınlanan 'Açlık Oyunları: Alaycı Kuş' ile son buldu.