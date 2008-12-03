Açlık hissinizi sebze çorbalarıyla bastırın

Yapılan araştırmalar beynin hipotalamus bölgesinin iştah kontrolü üzerinde önemli olduğunu gösterir. Bu bölgeden salgılanan hormonlar iştahı etkiler, tokluk ve açlık hissini doğurur. Bağırsaklarımızdan salgılanan hormonlar da yemede etkilidir. Kan şekerinin azalması veya artması beyne etki eder. İştah azalır veya artar.Bunun içinde ghrelin adlı hormon iştahı arttırdığı bilinen tek hormondur. Mide dolduğunda çok az ghrelin üretilir. Ama mide boşaldığında salınımı artar. Bu hormon üzerinde yapılan çalışmalar aynı zamanda kilo kaybı ile birlikte salınımın arttığını gösteriyor. Bu da kilo verdikten sonra kiloyu korumayı zorlaştıran etmenlerden biridir.Diyette hedefi yakalamanın yolu tok kalmaktır. ''Açsanız diyet yapamazsınız''. Açsanız, sürekli yeme isteği duyacak ve bir sonraki öğünde daha çok yemek durumunda kalacaksınız. Dikkatiniz sürekli midenizde yoğunlaşacak ve aklınızda hep yeme fikri dolaşacaktır. O nedenle doymak diyetin en büyük sırrıdır. Tok tutacak yiyecekleri tercih ederek ilk adımı başarıyla geçmiş olacaksınız.Lifler diyet için sunulan en büyük nimettir. Tok tutucu gıda tipi olan lif oranı yüksek besinler uzun süre tokluk hissetmenizi sağlarken diğer besinlere oranla daha fazla tüketseniz de toplamda daha az kalori almanızı sağlayacaktır.Protein içeriği yüksek gıdalar tokluk hissi yaratır. Karbonhidratlı besinlerden daha doyurucudur. Diyet yaparken yağsız et balık ve baklagillere öğünlerinizde yer vermek tokluk hissini uzun süre sürdürerek diyeti kolaylaştırır.Kalorisi düşük sebze çorbaları en büyük diyet sırrıdır. Açlık hissini baskılayarak midenizi dolduracak çorba zayıflama diyetinizin en etkili adımdır. Bununla birlikte su içeriği yüksek gıdalar tokluk hissini yaratacaktır. Sebzeler ve meyveler bu grup içinde sayılabilir.Akşam sofradan az kalori alarak tok kalkmak için tabağınızda sebzeye ayırdığınız miktara daha çok yer açın. Bol salata ve sebze yöntemi gece atıştırmalarının da önüne geçecek mide gurultularını engeller.Stres, üzüntü, kaygı halleri yeme dürtünüzü uyandırabildiğini unutmayın ve sizi sıkıntıya sürükleyen durumlardan uzaklaşmaya çalışın. Çevrenize sürekli diyette olduğunuzu söylemeyin. Hobilerinizi geliştirmek diyetinize inanılmaz destek verecektir.