Açlık Grevlerini İzleme Heyeti: Ses ver, Grup Yorum üyeleri yaşasın

İnsan Hakları Derneği (İHD), İstanbul Tabip Odası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) aralarında bulunduğu Açlık Grevlerini İzleme Heyeti, 200 günü aşkındır açlık grevinde olan Grup Yorum üyelerinin durumlarına dikkat çekmek için İHD İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Açlık grevindeki Grup Yorum üyeleriyle görüşen heyet “Ses ver, Grup Yorum üyeleri yaşasın” çağrısı yaptı.

Toplantı salonuna "Yaşamı ve insan onurunu savunuyoruz. Ses ver Grup Yorum üyeleri yaşasın!" pankartı asıldı. Basın toplantısına Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) de katılarak, destek verdi. Hazırlanan ortak basın açıklamasını SES Anadolu Şube Eşbaşkanı Erdal Güzel yaptı.

Açlık Grevlerini İzleme Heyeti olarak Grup Yorum üyelerini ziyaret ettiklerini söyleyen Güzel, “Bu kapsamda 18 Haziran 2019’da başlattığı açlık grevini 3 Ocak günü ölüm orucuna çevirdiğini duyuran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’i, aynı hapishanede tutulan ve açlık grevine 190’ncı gününde ara veren Barış Yüksel ile 120’nci gününde ara veren Ali Aracı ile dayanışma amacıyla açlık grevinde bulunan grup üyesi Emel Yeşilırmak’ı 14 Ocak günü Silivri Cezaevi’nde ziyaret ederek, hapishanede karşılaştıkları sorunlar ve ortaya çıkan sağlık sorunlarına dair bilgiler almıştır. Tahliye olmaları sonrasında açlık grevine devam etmekte olan Bahar Kurt ve Helin Bölek de aynı gün ziyaret edilmiş kendileri ile görüşülmüştür” dedi.

13 Kasım 2019’da da Silivri Cezaevi’nde açlık grevinde olan tutuklularla ziyaret gerçekleştirdiklerini ve izlenimlerini 15 Kasım 2019’da kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Güzel, şunları aktardı:

"Görüşülen tüm grup üyeleri; çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskıların son bulması, grup üyelerinin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘arananlar’ listesinden çıkartılmaları, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının son bulması ve grup üyelerinin tamamının serbest bırakılması yönündeki taleplerinin devam ettiğini ifade etmişlerdir.

"İbrahim Gökçek’in sürdürdüğü ölüm orucu eyleminin taleplerinin kabul edilmesi yönünde dikkat çekmek ve dayanışmak maksadı ile diğer birçok mahpus tarafından başlatılan bir aylık açlık grevinin halen devam ediyor. İbrahim Gökçek’in; açlık grevinin 211’inci günde olduğu, moral durumunun iyi olmasına karşılık vücut ağırlığının 47 kiloya kadar düştü.

"20 gün kadar önce ikinci Müdür, psikolog ve doktor tarafından ziyaret edildiği, ‘zorla müdahale için gelmedik’ yönlü açıklamalarda bulundukları,

"Açlık grevi nedeniyle verilen faaliyetlerden men cezası yanında, bir aylık ziyaret yasağı cezasının yeni bittiği, uzun bir aradan sonra ailesiyle bu hafta görüşebileceği,

"Henüz davalarının açılmadığı ve duruşma günlerinin belli olmadığı,

"Barış Yüksel ve Ali Aracı’nın; 24 Aralık günü açlık grevine ara vermeleri sonrasında gerek tıbbi bakım gerek beslenme anlamında büyük zorluklara maruz bırakıldıkları, 45 kiloda bulunan Barış Yüksel ve 43 kiloda bulunan Ali Aracı’nın ilk gün Silivri Kampus Hastanesine götürüldükleri, burada kendilerine serum verildiği, 2’nci gün Silivri Devlet Hastanesine sevk edildikleri, burada hastane nezaretinde kalabalık ve sigara içilen bir ortamda elleri çift kelepçeli olarak akşama kadar bekletildikleri, kas zayıflığı gibi sorunlar yaşadıkları, ilk 3 gün kendilerine yeterli su dahi verilmediği ve hastaneler arasında gezmekten dolayı durumlarının iyileşeceği yere kötüleştiğini, diyet beslenme ihtiyacının hapishaneye geldikten sonra da sağlanmadığını, doktorun reçete etmesi üzerine takviye gıda içeren mamaların verildiğini ve kendi imkanları ile beslenmelerini düzenlemeye çalıştıklarını, aradan 20 gün geçmesine rağmen henüz sağlık sorunlarının devam ettiğini, ilk 3 gün nerede oldukları konusunda ailelerine bilgi verilmediğini ancak 4’üncü gün aileleriyle 10 dakikalık bir görüş sağlandığını,

"Halen mektup yasağı ve hukuki dayanaktan yoksun disiplin cezaları uygulamasının devam ettiği, faaliyetten men cezası nedeniyle sohbet hakkının verilmediği, haftada 10 saat 10 mahpusun bir araya getirilmesi suretiyle gerçekleşmesi gereken sohbet hakkından açlık grevinde olanların yararlandırılmadığı, haklarında verilmiş ve infaz edilmeyi bekleyen hücre ve görüş cezalarının bulunduğu, öğrenilmiştir.”

75 kilodan 46 kiloya düştü

Açlık grevi eylemlerini dışarıda sürdüren Grup Yorum üyeleri Bahar Kurt ve Helin Bölek’i ziyaret sırasında; aşırı kilo kaybettikleri, halsiz oldukları, reflekslerinin zayıfladığı, aşırı halsizlik yorgunluk yaşadıkları gözlediklerini aktaran Güzel, Bölek ve Kurt’un İstanbul Tabip Odası hekimleri tarafından muayene edildiğini kaydetti.

Bölek ve Kurt hakkında bilgilendirmelerde bulunan Güzel, şöyle devam etti: “Açlık grevinin 212’nci gününde olan Bölek’in, 75 kilodan 46 kiloya düştüğü, yaşadığı mide bulantısı nedeniyle sıvı alımında azalma, baş ağrıları, ışık ve koku hassasiyeti, epilepsi atakları, nevrit atakları, bacak ağrıları ve bu nedeniyle uyku bozukluğu, baş dönmesi, denge bozukluğu, desteksiz yürüyememe, ciddi kas gücü kaybı ve halsizlik problemleri yaşadığını gördük.

Açlık grevinin 220’nci gününde olan Kurt’un; vücut ağırlığının 52 kilodan 38 kiloya düştüğü, son beş gündür ishal, bacaklarda ödem, ağızda aftlar, elde ve sırtta egzama, baş ağrıları, ışığa ve kokuya hassasiyet, yürüme ve denge problemi, baş dönmesi, kulak çınlaması, kaslarda zayıflama ve kas gücü kaybı problemleri yaşadığı tespit edilmiştir.”

"Davalar düşürülmeli"

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı örgütlenme özgürlüğünü hatırlatan Güzel, bu kararın demokratik mücadeleyi felce uğratan yönelimler karşısında büyük önem arz ettiğini belirtti. Güzel, “Bu kararın yargı ve idare tarafından derhal hayata geçirilmesi ile başta Grup Yorum olmak üzere, demokratik alan faaliyetlerine ilişkin suçlamalar ile açılan soruşturma ve davalar düşürülmeli, gerekli hallerde yeniden yargılama yapılarak verilen haksız cezalar kaldırılmalıdır” diye belirtti.

Derhal çözüm için yetkililere çağrı

Yaşam hakkını ve insanlık onurunu savunan heyet olarak; Grup Yorum üzerindeki her tür baskıya derhal son verilmesi gerektiğini ifade eden Güzel, “AYM kararı da gözetilerek, sorunun derhal çözüme kavuşturulması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Tutukluların açlık grevi sürecinde bağımsız sağlık heyetleri tarafından takip edilme talepleri yerine getirilmeli, kelepçeli muayene ve tedaviye zorlama gibi insanlık onuruna ve İstanbul protokolüne aykırı uygulamalara derhal son verilmelidir” dedi.

Ardından İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Grup Yorum üyelerinin taleplerinin karşılanabilir, hukuki talepler olduğunu belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ekmez ise açlık grevinde olanların sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak, kötü sonuçlar yaşanmadan sorunun çözülmesi talebinde bulundu. (MA)