Açlık grevini bitiren Gülmen ve Özakça tedavi altında

KHK ile ihraç edilmelerinin ardından açlık grevine başlayan ve dün (26 Ocak) OHAL İnceleme Komisyonu'nun kararının ardından 324. günde eylemlerini bitiren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

OHAL İnceleme Komisyonu dün, Kanun Hükmünde Kararname ile işlerinden atıldıktan sonra "İşimi geri istiyorum" talebiyle açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın iade başvurusunu reddettiğini açıklamıştı. Kararın ardından açıklama yapan Nuriye Gülmen ve sınıf öğretmeni Semih Özakça, 324. gününde açlık grevini bitirdiklerini açıklamıştı.

Duvar'da yer alan habere göre, bitirme kararının ardından Gülmen, Özakça ve onlara destek için açlık grevine başlayan Mehmet Güvel ile Esra Özakça, Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırrıldı. Dün hastaneye kaldırılan Gülmen, Özakça çifti ve Güvel'in tedavi sürecini Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan bir heyet de yakından izleyeceği belirtildi.

Semih Özakça hastaneden paylaştığı mesajında, “Hastanede Ken Parker okuyabilmenin büyük mutluluğuyla, bütün dostlara iyi geceler” dedi.

Gülmen ve Özakça ile birlikte hastaneye kaldırılan Mehmet Güvel ve Esra Özakça’nın tedavisinin yaklaşık 6 hafta sürmesi bekleniyor. Bu süreçte normal gıdalara doğru beslenme süreci işletilecek. Bu arada açlık grevinin vücuda verdiği hasarlar tespit edilip giderilmeye çalışılacak.