Açlık grevine destek için oturma eylemi yapanlara polis müdahalesi; 3 gözaltı

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevden alınan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın Ankara’da başlattığı açlık grevine destek vermek için oturma eylemi gerçekleştiren gruba müdahalede bulunan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. İki eğitimci 69 gündür açlık grevinde bulunuyor.

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Ankara'da 20 civarında kişi, KHK ile çalıştıkları üniversiteden ihraç edilen iki akademisyenin başlattığı açlık grevine destek vermek için Yüksel Caddesi'nde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Polis ekipleri; türküler söyleyen ve protestolarını sürdüren eylemcilere Kabahatler Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle eylemlerini sonlandırmaları gerektiğini söyledi.

Grubu dağıtmak için harekete geçen Çevik Kuvvet polisleri, mukavemette bulunan eylemcilere biber gazı sıkarak, yaka paça gözaltına aldı. Yapılan müdahale sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında fenalık geçiren yaşlı bir kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından alandan uzaklaştırıldı. İhbar üzerine alana sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadını tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürdü.

Eylemcilerden arta kalan malzemeler polis ekiplerince toplandı.