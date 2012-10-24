Gündem: Çocuk Derneği: Açlık grevine çocuk mahkûmlar da katıldı!

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Gündem: Çocuk Derneği, Maltepe Cezaevi’nde, TMK (Terörle Mücadele Kanunu) kapsamında tutuklu yargılanan çocukların 43. gününe giren açlık grevine katıldıklarını bildirdi. Ülke genelinde sağlıklı bir sayının elinde olmadığına dikkat çeken dernek, çocuklar için endişelerini dile getirdi ve yetkilileri uyardı.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklama şöyle:

'Kaç çocuk benzer eylemde bilmiyoruz'

"Türkiye çapındaki pek çok cezaevinde süren açlık grevleri ne yazık ki 43. gününe geldi dayandı. Yüzlerce yetişkin mahkûmun yanı sıra Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu’nda bulunan bazı çocukların süresiz açlık grevine başladığını üzülerek öğrendik. Ülke çapındaki cezaevlerinde kaç çocuğun benzer bir eylem içinde olduğu konusunda sağlıklı bir bilgi yok.

'Binlerce çocuğun içine düştükleri durum'

Toplumsal gösterilere katıldıkları ve buna bağlı olarak haklarında isnat edilen suçlar ile TMK kapsamında tutuklu yargılanan çocukların evlerinden alınıp içine sürüklendikleri bu durum bize hem bu çocukların yaptıkları bu eylemin öncesindeki süreci hem de Türkiye’nin değişik cezaevlerinde tutulan binlerce çocuğun içine sürüklendikleri durumu tekrar düşünmeye sevk etmelidir.

Çocukların yaptıkları eylemi anlamlandırmaya çalışanların fark etmesi gereken ilk gerçek o çocukların zaten o cezaevlerinde olmaması gerektiğidir.

Açıktır ki TMK kapsamında yapılan yargılamalar ile çocuğa özgü adalet işletilmemiştir. Bunun sonucunda da çocuklar evlerinden alınarak dönüşü olmayan bir yola sürülmüşlerdir. Çocukların bugün geldikleri noktanın sorumlusunu arayanlar bu gerçeği, Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşmesi ile Çocuk Hakları Komitesi’nin “Çocuğa Özgü Adalet Sistemi” başlıklı 10. No’lu Yorumunu göz ardı etmemelidirler.

Gündem: Çocuk Derneği olarak herkesi, açlık grevinde bulunan hiç kimse ama özellikle ve öncelikle hiç bir çocuk kalıcı bir zarar görmeden insan haklarına dayalı çözüme çağırıyoruz."