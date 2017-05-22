T24 LogoT24 Logo
Gündem

Açlık grevindeyken gözaltına alınan Semih Özakça’nın annesi ve eşi de gözaltına alındı!

Polis, Özakça'nın annesi ve eşini darp ederek gözaltına aldı

22 Mayıs 2017 18:38

75 gündür açlık grevinde olan ve dün gece gözaltına alınan akademisyen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın serbest bırakılması için Kızılay Yüksel Caddesi'nde toplanan kalabalığa polis müdahale etti.

Alandaki pankartları parçalayan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Semih Özakça’nın açlık grevine girdiğini açıklayan annesi Sultan Özakça ve eşi Esra Özakça da var. 

Astım hastası olan Esra Özakça, biber gazı dolayısıyla gözaltı aracında fenalaştı. Özakça, hastaneye götürüldü.

Gülmen ve Özakça'ya destek eylemlerinde gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

 

 

ETİKETLER

ÖzakçaakademisyenYüksel Caddesiaçlık grevigözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24