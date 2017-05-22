Açlık grevindeyken gözaltına alınan Semih Özakça’nın annesi ve eşi de gözaltına alındı!

75 gündür açlık grevinde olan ve dün gece gözaltına alınan akademisyen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın serbest bırakılması için Kızılay Yüksel Caddesi'nde toplanan kalabalığa polis müdahale etti.

Alandaki pankartları parçalayan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Semih Özakça’nın açlık grevine girdiğini açıklayan annesi Sultan Özakça ve eşi Esra Özakça da var.

Astım hastası olan Esra Özakça, biber gazı dolayısıyla gözaltı aracında fenalaştı. Özakça, hastaneye götürüldü.

Gülmen ve Özakça'ya destek eylemlerinde gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi