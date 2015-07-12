Açlık grevinden sonra serbest



İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey üyelerinden 37 yaşındaki Hıdır Adnan tutuklu bulunduğu İsrail'deki cezaevinden salıverildi. Adnan'ı cezaevi çıkışında kalabalık bir grup sevinç gösterileri ile karşıladı.

Yaklaşık 56 gün açlık grevi yapan ve her türlü gıdayı reddeden Adnan, İsrail ordusunun geçen yıl Batı Şeria'da üç İsrailli gencin kaçırılması sonrasında başlatılan operasyonda tutuklanmıştı.

İsrailli yetkililerin o dönemde aldığı karar çerçevesinde, İsrail'de 'idari tutukluluk' adı verilen uygulama ile hakkında herhangi bir hüküm ya da suçlama olmayan şüpheliler altı ay cezaevinde tutulabiliyor. Ayrıca tutukluluk süresi talep edilirse uzatılabiliyor.

İslami Cihat'ın tanınmış isimlerinden biri olan Adnan'ın hakkında bir hüküm ya da suçlama olmadan cezaevine konulması Batı Şeria'da protesto gösterilerine neden oluyordu. Açlık grevi nedeniyle sağlık durumu kötüleşen ve hayati tehlikenin belirmesi üzerine hastaneye kaldırılan Adnan, haziran ayı sonunda açlık grevine son vermişti.

Adnan'ın avukatları ve İsrail yargısı da Adnan'ın 12 Temmuz'da salıverilmesi konusunda anlaşmıştı. İsrail'in Adnan'ın hayatını kaybetmesi durumunda Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde tansiyonun yükselmesinden endişe ettiği belirtiliyor.