Açlık grevindeki Semih Özakça'nın ailesinden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

KHK'yla işten çıkarılmasının ardından açlık grevine başlayan ve eyleminin 74. gününde gözaltına alınarak tutuklanan Semih Özakça'nın ailesi, Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nın 3. gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Partisinin konuyla yakından ilgilendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerinin de gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve mümkün olan her adımın atıldığını söyledi.

Özakça'nın ailesinin yarın CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın yönetimindeki 'Devam Eden Davalar' çalıştayına da katılacağı belirtildi. Çalıştaya, ayrıca Gezi direnişi sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan ve Ahmet Atakan'ın aileleri ile Hüseyin Öztürk, Nilgün Karababa, Yasemin Boyraz, Kemal Aytaç, Bülent Şık, Veli Encü ve Acun Karadağ da konuşmacı olarak katılacak.

Çanakkale'nin Kocadere mevkiinde gerçekleştirilen Adalet Kurultayı'nın ilk gününde de KHK'yla ihraç edilmelerinin ardından açlık grevine başlayan Özakça ve Nuriye Gülmen'le ilgili olarak OHAL Komisyonu'na çağrıda bulunulmuştu.

İçişleri Bakanlığı’nın ‘adli yargılama hakkı ve masumiyet karinesini’ ihlal ettiğini ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçunu işlediğini savunan CHP İstanbul Milletvekili Şenal Sarıhan, “Nuriye ve Semih yaşasın” demenin suç haline geldiğini hatırlatarak, “Daha önce sayısız kez ifade ettiğimiz gibi insanlığın ortak vicdanı haline gelen Nuriye ve Semih ölürse insanlık da ölür. Ve “insanlığa karşı işlenen suçlar”da zaman aşımı yoktur!” ifadelerini kullanmıştı.

Özakça ve Gülmen, 173 gündür açlık grevinde.