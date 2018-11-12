Açlık grevindeki HDP Milletvekili Güven: Sağlığım ve moralim yerinde

Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonun ardından yaptığı açıklamaları nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan ve 7 Kasım'da ‘süresiz-dönüşümsüz açlık grevine' başlayan Hakların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Moralinin ve sağlığının yerinde olduğunu ifade eden Güven, eylemine destek verenlere teşekkür etti.

Açlık grevine girdiği için geçtiğimiz günlerde Diyarbakır E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından disiplin soruşturması başlatılan Güven, coşkulu olduğunu yazdı.