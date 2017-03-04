Açlık grevindeki hayvanseverler hastaneye kaldırıldı

Bartın’da, sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla 12 gündür açlık grevi yapan 3 hayvansever, sağlık durumlarının kötüye gitmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



CNN Türk'te yer alan habere göre; İnkumu beldesindeki şehir çöplüğünde, sokak hayvanlarına şiddette "Dur" demek amacıyla 19 Şubat'ta açlık grevine başlayan Ayşe Köse (46), Uğurcan Saban (18) ve Sevim Arkan (44), sağlık ekiplerince muayene edildi. Sağlık ekipleri, durumlarının kötüye gittiğini belirlediği hayvanseverleri hastaneye kaldırmak istedi. Hastaneye gitmemekte ısrar eden Ayşe Köse'ye, savcılığın talimatıyla hastaneye götürüleceği, jandarma tarafından tebliğ edildi.

Daha sonra 3 hayvansever, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine götürüldü. Hayvanseverlerin açlık grevi yaptığı baraka da belediye ekiplerince kaldırıldı.



Bartın'da 3 hayvansever, İnkumu beldesindeki şehir çöplüğünde sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkati çekmek ve Hayvanları Koruma Kanunu'nun değiştirilmesi için 19 Şubat’ta açlık grevine başlamıştı.