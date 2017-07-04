Açlık grevindeki Gülmen'in kardeşi: Kaldığım yurttan atılmak isteniyorum

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen, 118 gündür açlık grevinde olan ve açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan Nuriye Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen, ablası için “dilek feneri uçurduğu ve halay çektiği” gerekçesiyle yurttan atılmak istendiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülmen, şunları yazdı:

“Nuriye ve Semih için adalet istemek suç değildir! Ablama destek vermek için ‘dilek feneri’ uçurmak ve halay çekmekten dolayı, kaldığım devlet yurdundan hakkımda ‘süresiz ilişik kesme’yle ilgili işlem baslatıldı. Ablamı ve onbinleri işinden attınız. Beni de ablam için ‘dilek feneri’ uçurmaktan ve halay çekmekten mi atacaksınız?”