Açlık grevindeki gençlere pide ikramı

T24

ÇAYI GERİ ÇEVİRMEDİLER



BU KEZ ÇADIRA MÜDAHALE ETMEDİLER



Kışlahan Çarşısı'nın önünde dün Füze Kalkanı Projesi'ni protesto ederken gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan Halk Cephesi-Liseli Dev Genç üyeleri yeniden aynı yere gelerek basın açıklaması yaptı.Basın açıklamasını okuyan ve slogan atan grup üyeleri, meydandan ayrıldı. Grup üyesi 3 kişi ise alanda çadır kurarak açlık grevini sürdürdü.Bu sırada Naile Fidan isimli vatandaş, ''Boşverin eylemi, aç kalmayın. Ne eylemi yapıyorsunuz'' diyerek gençlere pide ikram etti.Kendisine pide ikram edilen eylemci, açlık grevinde olduklarını belirterek Fidan'ın elini öptükten sonra pide ikramını geri çevirdi. Eylemci gençler, bazı vatandaşların ikram ettiği çaydan içti.Bu sırada, polis ekipleri, çadır kurmak için valiliğin izni olmadığı gerekçesiyle grup üyelerinden çadırın kaldırılmasını istedi. Polis, çadırı kaldırmayan gruba bu kez müdahale etmedi.