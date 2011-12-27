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Yaşam

Açlık grevindeki gençlere pide ikramı

Antalya'da vatandaşlar Füze Kalkanı Projesi'ni protesto etmek için açlık grevi yapan protestocu

27 Aralık 2011 02:00

T24 - Antalya'da vatandaşlar Füze Kalkanı Projesi'ni protesto etmek için açlık grevi yapan protestocu gençlere "Boşverin eylemi, aç kalmayın" diyerek pide ve çay ikram etti. Pideyi reddeden eylemciler, çaya ise “hayır” demedi. 



Kışlahan Çarşısı'nın önünde dün Füze Kalkanı Projesi'ni protesto ederken gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan Halk Cephesi-Liseli Dev Genç üyeleri yeniden aynı yere gelerek basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan ve slogan atan grup üyeleri, meydandan ayrıldı. Grup üyesi 3 kişi ise alanda çadır kurarak açlık grevini sürdürdü.

Bu sırada Naile Fidan isimli vatandaş, ''Boşverin eylemi, aç kalmayın. Ne eylemi yapıyorsunuz'' diyerek gençlere pide ikram etti. 


ÇAYI GERİ ÇEVİRMEDİLER

Kendisine pide ikram edilen eylemci, açlık grevinde olduklarını belirterek Fidan'ın elini öptükten sonra pide ikramını geri çevirdi. Eylemci gençler, bazı vatandaşların ikram ettiği çaydan içti.


BU KEZ ÇADIRA MÜDAHALE ETMEDİLER



Bu sırada, polis ekipleri, çadır kurmak için valiliğin izni olmadığı gerekçesiyle grup üyelerinden çadırın kaldırılmasını istedi. Polis, çadırı kaldırmayan gruba bu kez müdahale etmedi.

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