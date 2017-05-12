Açlık grevindeki eğitimcilerin eylem alanına polis müdahalesi!

Ankara Yüksel Caddesi'nde 65 gündür açlık grevinde bulunan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın eylem yaptığı İnsan Hakları Anıtı önündeki alana polis müdahale etti. Sabah saatlerindeki polis müdahalesi sırasında Gülmen ve Özakça anıtın önünde bulunmazken nöbet için bekleyenlere yönelik polis müdahalesinde 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerden sonra bu 4 kişi serbest bırakıldı. Polis müdahalesi haberini alan destekçiler eylemin yapıldığı alana gitti. Gülmen ve Özakça'nın da alana gelmesiyle açlık grevi İnsan Hakları Anıtı'nın önünde devam etti. Öte yandan CHP ve HDP'li milletvekillerinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'ndan bir heyet Gülmen ve Özakça’ya destek ziyaretinde bulundu.

4 kişi gözaltına alındı

Sabah saatlerinde polis açlık grevi eyleminin yapıldığı alana müdahale etti. Dört kişi gözaltına alındı. Greve destek verenlerin oturduğu banklar ve alandaki pankartlar polis tarafından kaldırıldı. Gözaltına alınan 4 kişini serbest bırakıldığı öğrenildi. Müdahale sırasında Mehmet Dersulu, Rezzan Şengül, Eser Budak ve Ayşe Arapgirli isimli yurttaşlar gözaltına alınmıştı.

Evrensel'de yer alan habere göre, gözaltına alınan 4 kişin Çankaya Polis Karakolu'na götürüldü. Emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Mehmet Dersulu'nun darp edildiği, yüzünde yaralar olduğu görüldü.

"İşkence ettiler, kaşım yarıldı"

Gözaltına alınan Dersulu, şunları söyledi: "Önce etrafımızda tur atmaya başladılar. Biz neden bunu yaptıklarını sorduğumuzda 'güvenliğiniz için' dediler. Sonra gelip 'valilik kararı var 5 dakika sonra kaldırın' dediler. Sonra bize müdahale ettiler. 5 polis beni gözaltına aldı. İşkence ettiler, kaşım yarıldı. Sırtımda darp ağrısı var. Rezan'ın da bacaklarına vurdular. Gözaltı aracındayken, çiçeklerimizi çalan polisler, çiçekleri kendi aralarında bölüşme ahlaksızlığını yaptılar."

"Kimsenin burnunu kanatmadık, tanktan ateş etmedik!"

Gözaltıların ardından polis İnsan Hakları Anıtı önünde beklemeye başladı. Protestocularla birlikte Yüksel Caddesi’ne gelen kendisi de ihraç edilen Veli Saçılık "Kimsenin burnunu kanatmadık kimseye tanktan ateş etmedik. Buyurun işkence yapın biz bu halka güveniyoruz. Hocalarımızı yaşatacağız. Ben buradan söz veriyorum hocalarımızı mutlaka yaşayacağız" dedi. İşlerini geri istedikleri taleplerine bir yenisi eklediklerini belirten Açılık, "Siz çiçekleri ezebilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemeyeceksiniz. İşimizi istemek dışında buradan aldığınız çiçekleri geri istiyoruz" dedi.

Nuriye Gülmen: Saldırıya cevabımız...

Nuriye Gülmen, olayın hemen ardından Twitter hesabında ilk olarak "Direniş alanında çevik kuvvet polislerinin olduğu ve alanın boşaltıldığı bilgisi geldi. Alandaki arkadaşlarımızın gözaltında olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kaydetmişti. Nuriye Gülmen, polis müdahalesi sonrası Twitter'dan "Direniş alanına yapılan saldırıya cevabımız 13:30'da sel olup Yüksel'e akmak olacak. Herkesi direnişi sahiplenmeye çağırıyoruz" paylaşımı yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, açlık grevinin yapıldığı alana yönelik polis müdahalesiyle ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Tanal, şunları söyledi:

​"1- Semih ile Nuriye'nin eylem yaptığı anıtın hemen bitişiğine emniyet aracını sabahtan koydular. Amaç memura mukavemet veya kamu malına zarar...

"2- Zarar vermekten dolayı gözaltı işlemi yapmanın resmî kılıfı uyduruldu. Yazık tam bir acizlik örneği, emniyet vatandaşa pusu kurmamalı.

"3- Devlet hukukla yaşar. Devlet vatandaşını haksız, hukuksuz bir şekilde, gerekçesiz açlığa sevk edecek hem de kumpas kuracak. Kumpaslardan bıktık.

Polis teröristin yuvalandığı yerlere gidip terörün yerleşmesine engelleme yerine akademisyenlerin açlık eylemini yaptığı yeri koruyorlar!!"

Polis müdahalesinin ardından protestocular İnsan Hakları Anıtı'nın önünde toplanmaya başladı. Açlık grevindeki 65'inci günlerini geçiren Gülmen ve Özakça da alana geldi. CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'ndan bir heyet Gülmen ve Özakça’ya destek ziyaretinde bulundu. Heyet, Gülmen ve Özakçaya'a "yapılan haksızlığın giderilmesini" isterken, sağlık örgütleri de açlık grevinin kritik aşamaya geldiğine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D) Başkanı Gianni Pittiella ve beraberindeki heyetin yanı sıra CHP milletvekilleri Şafak Pavey, Utku Çakırözer, Selina Doğan, Aytuğ Atıcı, Necati Yılmaz ve HDP milletvekilleri Müslüm Doğan, Mithat Sancar destek ziyaretinde bulunanların arasındaydı.

Ziyaret sırasında konuşan öğretmen Semih Özakça, "ekmeklerini geri alabilmek için açlık grevine başladıklarını, bunun için defalarca polis saldırısına uğradıklarını" söyleyerek, "Saldırılarınıza rağmen başaramadınız ve bizi buradan silemediniz" dedi. Özakça, "iktidarın baskılarından korkmadıklarını" dile getirerek, "Sabah Yüksel Caddesine saldırı yaparak bizlere olan desteği sindirmeye çalıştılar ama biz bütün alanlara daha kitlesel çıkacağız. Sizin tek yapmanız gereken şey var bizleri işlerimize geri döndürmektir. Polis ve doktorlarınızı yollayarak bizim sabrımızı denemeyin” diye konuştu.

"Bu Yezid politikasıdır"

Özakçan'ın ardında sözü alan CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Gülmen ve Özakça’nın sadece muhalif düşüncede oldukları için ihraç edildiklerini ifade ederek, "İşleri aşları üzerinde siyasi düşünceleri terbiye edilmeye çalışıldı. Kimse de arkadaşlarımızın yaşam hakları üzerinden bizi terbiye etmeye çalışmasın. Neyse durum soruşturulsun ve arkadaşlarımız işlerine geri dönsün" dedi.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ise Gülmen ve Özakça'nın "zulme karşı direndiklerini" belirterek, "İnsanları açıklıklar terbiye etmeye çalışıyorlar. Bu Yezid'in politikasıdır. Bunu deneyen başka zalimler de oldu” ifadelerini kullandı.

Sağlık durumlar tehlikede

Milletvekillerinin açıklamasının ardından sağlık örgütleri Gülmen ve Özakça'nın sağlık durumuna ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. Örgütler adına basın açıklamasını okuyan TTB Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel, Gülmen'in 9, Özakça'nın 17 kilo kaybettiğini, her ikisininde kas iskelet sisteminde sorunlar yaşanmaya başladığını, bağışıklık risklerinin zayıflamasıyla enfeksiyon riskine karşı dirençlerinin zayıfladığını söyledi. Tükel açlık grevlerinin kritik aşamaları hakkında da bilgi vererek, “Mineral ve vitamin kaybı kansızlığa neden olmaktadır. Açlık grevine bağlı olarak vücutta savunma sisteminin kendisini yenileyememesi enfeksiyon riskini artırmaktadır. Enfeksiyon açlık grevcilerini kaybetme nedenlerinden biridir” dedi.

Kılıçdaroğlu: Başbakan "İlgileneceğiz" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK toplantısında, Danıştay’ın kuruluş yıldönümü töreninde, KHK ile ihraç edilen eğitimcilerin durumunu Başbakan Binali Yıldırım’a ilettiği bilgisini kurmaylarıyla paylaşmıştı. Görüşmede Yıldırım’ın 64 gündür başkentin göbeğinde açlık grevi yapan Gülmen ve Özakça’dan "haberdar olmadığı", Kılıçdaroğlu’na verdiği “Cezaevinde mi yatıyorlar?” yanıtıyla ortaya çıkmıştı. Başbakan'a "Bu genç iki insan açlık grevinde. İyi bir araştırma yapılmalı, mesleklerine dönmeliler" diyen Kılıçdaroğlu, Yıldırım'ın da kendisine "İlgileneceğiz" diye cevap verdiğini aktarmıştı.