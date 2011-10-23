-Açlık grevindeki başkana ziyaret ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekilleri, Ayaş'ta yapılması planlanan ''Yabancı Kabul ve Geri Gönderme Merkezi''ni protesto etmek amacıyla açlık grevine başlayan Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç'ı çadırda ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Başkaraağaç'tan açlık grevini sona erdirmesini isteyerek, konuyla ilgili yeterince duyarlılık sergilendiğini belirtti. Konuyu Parlamentoya taşıyacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, gerekirse soru önergesi vereceklerini, bütçe görüşmelerinde konunun gündeme getirileceğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, ziyarette şunları kaydetti: ''Mülteci kamplarının sınır bölgelerinde olmasında her zaman fayda var. Eğer bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksa önce bunlara yer vermek lazım. Üniversiteler, Ankara bölgesinde sıkıştı, biliyoruz ki Ayaş'ın üniversitelerle anılması hem ülkemiz için hem de Ayaşlılar için büyük fayda getirecektir. Ayaş halkının istemediği bu projeyi ve halkın duyarlılığını Plan Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde dile getireceğiz. Konunun takipçisi olacağız.''