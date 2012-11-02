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Adalet Bakanlığı: Açlık grevindekiler içinde sağlık durumu kritik olan yok

Adalet Bakanlığı’ndan cezaevinde açlık grevi yapan mahkumların sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

02 Kasım 2012 12:59

Adalet Bakanlığı cezaevinde açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlüler arasında sağlık durumu kritik olanın bulunmadığını açıkladı.
 
67 cezaevinde 682 kişinin açlık grevinde olduğu belirtilen açıklamada, açlık grevi yapan mahkumlar arasında sağlık durumu kritik olan mahkumun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada açlık grevinde olan tutukluların her gün düzenli olarak doktor tarafında kontrol edildiği belirtilerek, tutukluların "açlık grevine başlamadan önce Adalet Bakanlığına ve Başbakanlığa dilekçe vererek iaşe bedellerinin kendilerine limon, şeker ve su olarak verilmesini istedikleri ancak bu taleplerinin reddedildiği" iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi.

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