Açlık grevi eyleminde tramvayın telleri koptu!

KESK , TMMOB, TTB ve DİSK açlık grevlerine destek amaçlı dün Taksim Meydan'ında eylem yaptı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı eylemde sık sık "Yaşasın halkların kardeşliği" "Ölüm değil, çözüm istiyoruz" sloganları atıldı.

Açlık grevlerinin ölümle sonuçlanmaması için hükümete çağrıda bulunan meslek örgütleri ve sendikalar burada bir basın açıklması yaptı. Açıklamayı yapan KEKS İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Turgut, "Açlık grevlerinin girdiği bu kritik aşamada başta hükümet olmak üzere herkesi sorumlu davranmaya çağırıyor, bedenini açlığa yatırmış insanların ölmemesi için taleplerine kulak tıkanmamasını, barış ortamının daha da zorlaştırılmamasını bekliyoruz” dedi. Açıklamanın ardından grup bir süre oturma eylemi yaptı.

Tramvayın telleri koptu

Oturma eyleminin yapıldığı sırada Taksim-Tünel seferi yapan Nostaljik Tramvay hattının çalışmasını sağlayan elektrik tellerinden biri, ateşler çıkararak koptu. 600 voltluk tel, eylem yapan grubun ortasına düştü. Olayda yaralanan olmadı.