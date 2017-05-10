Açlık grevi 63'üncü gününde: Hasta değil, direnişçiyiz; doktor değil, işimizi geri istiyoruz

Darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevi 63'üncü gününde. İki eğitimcinin sağlık durumlarının kötüleştiği belirtiliyor. 17 kilo kaybeden Özakça ile 8 kilo kaybeden Gülmen, "Hasta değil direnişçiyiz. İşimizi geri istiyoruz. Açlık grevinin bu etkileri yaratacağını biliyorduk" dedi.

İnsan Hakları Anıtı önünde “İşimizi Geri İstiyoruz” diyerek 182 gündür direnen akademisyen Nuriye Gülmen açlık grevinin 61. gününde fenalaştı. Gülmen ile birlikte direnen Öğretmen Semih Özakça’nın baş ağrısı, mide yanması halsizlik, çabuk yorulma, nabız ve tansiyon düşüklüğü şikâyetleri varken akademisyen Nuriye Gülmen, kas ağrısı, midede yanma, yürümede zorluk, halsizlik, nabız ve tansiyon düşüklüğü sıkıntıları çekiyor.

Açlık grevinin 61'inci gününde fenalaşan Nuriye Gülmen, tıbbi müdahaleyi kabul etmedi. Destek ve dayanışmayla iyi hissettiğini açıklayan Gülmen, “Direniş sürüyor, haklarımızı kazanana kadar da devam edecek. Destek ve dayanışma için çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da haklarımızı hep beraber kazanacağız. Herkesi Yüksel Caddesi’ne İnsan Hakları Anıtı önüne bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz sizin de bizleri çok sevdiğinizi biliyoruz” dedi. Semih Özakça da “Zaman ilerledikçe kritik bir sürece bunun bir kritik aşaması da vehametini gösterecektir ancak bu hepimizin direnişi” açıklaması yaparak direnişi sürdürdükleri Yüksel Caddesi’ne çağrı yaptı.