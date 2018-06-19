Açlığın nedeni savaşlar ve iklim değişimi

Almanya merkezli Welthungerhilfe adlı açlıkla mücadele örgütü, bugün Berlin'de kamuoyuna sunduğu yıllık raporunda dünya çapında açlık sorununa son vermenin mümkün ve uygulanabilir olduğunu açıkladı. Örgüt, bunun önündeki en büyük engelin kalkınma politikasının kazanımlarını tehdit eden savaşlar, kuraklık ve sel felaketleri olduğunu belirtti.

Açlığa son vermenin tarihte ilk kez gerçekçi olduğunu dile getiren Welthungerhilfe Yönetim Kurulu Başkanı Till Wahnbaeck, son 30 yılda dünyada açlık sorunu yaşayan kişilerin oranının yarı yarıya düştüğünü kaydetti. Yoksulluk ve çocuk ölüm oranlarının da düştüğünü belirten Wahnbaeck, kalkınma politikası çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin etkisini gösterdiğini vurguladı.

Welthungerhilfe Başkanı Baerbel Dieckmann ise şiddetli çatışmalar ve iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçların, geride kalan on yıllarda uygulanan kalkınma politikaları sayesinde elde edilen kazanımları tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Suriye gibi çatışma bölgelerinde birçok yeni yoksulluk durumunun ortaya çıktığını belirten Dieckmann, iç savaşla sarsılan bir diğer ülke olan Yemen'de açlık konusunda çok büyük kötüleşmeler yaşandığına da dikkat çekti. Dieckmann, buna rağmen dünyada bazı olumlu ilerlemelerin yaşandığını da sözlerine ekledi.

"Mülteci sorununun çözümü bu değil"

Dieckmann, dünya çapında zorla yerlerinden edilen insanların sayısının 2017 yılı sonunda rekor seviyeye çıkarak 68,5 milyona ulaştığı yönündeki Birleşmiş Milletler (BM) açıklamasına da değindi. Bu mültecilerin çoğunun Avrupa'ya gelmediğini belirten Dieckmann, kalkınma işbirliğinin Avrupa'ya gelmeyen milyonlarca kişiye ulaştırılması gereken yardımları da kapsaması gerektiğini ifade etti.

Dieckmann ayrıca "Mültecilerin çoğunluğu savaş, şiddet ve zulümden kaçıyor. Kalkınma işbirliğinin bu sorunları yalnız başına çözmesi sözkonusu değil. O yüzden kalkınma işbirliği, bir ilticayı önleme mekanizması olarak istismar edilemez" şeklinde konuştu.

Örgüt, 2017 yılında yaklaşık 2 bin 500 örgüt çalışanının 38 ülkede yürütülen 400 projede çalıştığına işaret etti. Örgüt, geçen yıl kurumun kaynaklarının büyük bir kısmının Türkiye'deki Suriyeli mülteciler, Güney Sudan ve Liberya'ya aktarıldığına da dikkat çekti. BM'nin verilerine göre, iki yıl öncesine kadar devamlı olarak düşüş gösteren açlık sorunundan muzdarip kişi sayısı, 2016 yılında 815 milyon artmıştı.

dpa/BÜ,HS

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