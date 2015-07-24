Acının dili yok: Şehit polisin eşinden Tayvanca ağıt

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden şehit polis Tansu Aydın’ın cenazesi, törenle memleketi Zonguldak’a uğurlanırken, şehit polisin Tavyanlı eşi Vu Yhuy Tuanvi Aydın Tayvan dilinde ağıtlar yaktı.

DHA’dan Ramazan Yavuz ve Serdar Sunar’ın haberine göre; Diyarbakır'da trafik kazasıyla ilgili tutanak tutarken uğradığı silahlı saldırıda şehit olan evli ve 6 yaşında bir kız çocuğu babası Tansu Aydın (37) için Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Şehit polis için düzenlenen törende ağıt yakan şehit polisin Tayvanlı eşi Vu Yhuy Tuanvi Aydın, Budist inancına göre eşi için yere kapanarak dua etti, Tayvanca ağıtlar yaktı. Tabut ambulansa bindirilirken arkasından giden acılı eşi kadın polisler güçlükle sakinleştirdi.

Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, askeri ve sivil erkân ile şehidin ailesi katıldı.

Tören alanına gelen şehit polisin babası Fikret, annesi Ulviye, ablası Banu İllezin ve 2015 yılının Mayıs ayında evlendiği ikinci eşi Tayvanlı Vu Yhuy Tuanvi Aydın'ın güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Budizm inancına göre yaptığı duayı defalarca takrarlayan şehit eşi, kadın polisler tarafından sakinleştirildi. Törende şehit polisin babası Fikret ile annesi Ulviye ve diğer yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

‘17 kişi gözaltında’

Törende konuşan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, saldırıdan sonra düzenlenen operasyonda 17 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Saldırıyı Terör örgütü mensuplarının düzenlediğini belirten Vali Aksoy," Özellikle trafik hizmetleri gibi tutanak tutma amaçlı görev başında olan bu arkadaşlarımıza yapılmış alçakça bir saldırıdır.

Emniyet teşkilatımız, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna, halkın huzur ve güvenliği için görev yapmaktadır. Benzer bir görevin ifası için dün alanda bulunan iki meslektaşımıza bölücü terör örgütü mensuplarınca silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonucu hastaneye intikal ettirilen yaralılarımızdan Tansu Aydın şehit olmuştur, Ali Karahan adlı polis memurumuzun da şu anda tedavisi devam etmektedir" dedi.