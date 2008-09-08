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Sağlık

Acımasızlık geni bulundu

İsrailli bilim insanları, yaptıkları araştırma sonucunda ‘AVPR-1’ adlı gen ile bencil ve acımasız davranışlar arasında bir bağ bulunduğunu ortaya çıkardı.

08 Eylül 2008 03:00

İsrailli bilim insanları, bazı insanların diğerlerine göre neden daha acımasız olduklarını araştırdı. Bilim insanları, ‘AVPR-1’ adlı gen ile bencil ve acımasız davranışlar arasında bir bağ bulunduğunu ortaya çıkardı. 

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‘AVPR-1’ genini taşıyanların, çevresindekilere bencil ve zalim davrandıklarında büyük bir haz duydukları tespit edildi. Bu kişilerin, başkalarına yardımcı olacak hareketlerden kaçındıkları, aksi halde kendilerini çok rahatsız hissettikleri saptandı.

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