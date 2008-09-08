Acımasızlık geni bulundu

İsrailli bilim insanları, bazı insanların diğerlerine göre neden daha acımasız olduklarını araştırdı. Bilim insanları, ‘AVPR-1’ adlı gen ile bencil ve acımasız davranışlar arasında bir bağ bulunduğunu ortaya çıkardı.

Erkeklerin sinir geni bulundu



Çapkınlığa neden olan gen keşfedildi

‘AVPR-1’ genini taşıyanların, çevresindekilere bencil ve zalim davrandıklarında büyük bir haz duydukları tespit edildi. Bu kişilerin, başkalarına yardımcı olacak hareketlerden kaçındıkları, aksi halde kendilerini çok rahatsız hissettikleri saptandı.