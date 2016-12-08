"'Açım' dedi, acıdım, yemek verdim; kadın 'Kürdistan'ı kuracağız' deyince öldürdüm, altı parçaya böldüm!"

Adana'da 21 yaşındaki Songül Elçil'i boğup kafasına çekiçle vurduktan sonra 6 parçaya ayıran katil zanlısının ifadesine ulaşıldı. İfadesinde "Kahvehanede otururken yanıma geldi, 'Açım' dedi, börek ısmarladım, gözü mordu, merhem sürdüm sonra tartışınca öldürdüm" dediği öğrenildi. Öldürdüğü kadını 6 parçaya ayırdığı belirlenen katil zanlısı Fatih K. kadının uyuşturucu kullandığını, ardından kendisine "PKK size az bile yapıyor. Biz eninde sonunda Kürdistan'ı kuracağız" dediğini iddia etti. Cinayetle ilgili kendini savunurken "bu sözlere çok sinirlendiğini" ileri süren K. cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde kahvehanede Songül Elçil (21) isimli genç kadını önce boğup, sonra da kafasına çekiçle vurarak öldürdükten sonra 6 parçaya ayırıp 3 ayrı çöp konteynırına çuval ile atan katil zanlısı Fatih K.'nın (37) ifadesi ortaya çıktı. 3 Aralık gece saat 01.30 sıralarında bir arkadaşıyla kahvehanede otururken adını bilmediği genç kadının yanlarına geldiğini belirten K. "Açım bana yemek verin, üşüyorum burada biraz oturabilir miyim" dediğini söyledi. K. "Ben de acıyarak içeri aldım daha sonra da börek sipariş ettim. Bu arada kadının gözü mordu onun için de kahvehanede bulunan merhemi getirip gözüne sürdüm. Bir süre sonra börek geldi kadın da böreği yedi. Bu arada arkadaşım kahvehaneden ayrıldı. Ben kadınla yalnız kaldım" dedi.

Fatih K., yalnız kalınca genç kadının cebinden uyuşturucu çıkartıp içmek istediğini anlatarak "Kadın uyuşturucu çıkartınca ben de yemek yiyecek paran yok bizden yemek istiyorsun neden uyuşturucu içiyorsun dedim. O da 'bağımlıyım yapacak bir şey yok dayanamıyorum' dedi. Ben kızmaya devam ettim ancak o uyuşturucuyu içip kendinden geçti. Bir süre sonra da kendine geldi" dediği öğrenildi.

Fatih K., genç kadın kendine geldikten sonra PKK ile ilgili konuşmaya başladığını iddia edip şöyle devam etti:

"Uyuşturucu içip kendinden geçtiği için kadını kendi kaldığım yere götürmüştüm. Burada kalktıktan sonra bana 'ben 2-3 yıl dağda kaldım, PKK size az bile yapıyor. Biz eninde sonunda Kürdistan'ı kuracağız' dedi. Ben de buna çok sinirlendim öfkelendim. Kendisine karşı çıkınca aramızda kavga çıktı. Kavgada kendimi kaybedip elimle boğdum. Artık titremeye başladığında bırakıp çekiçle kafasını vurarak öldürdüm. Daha sonra da saçlarından tutarak kadını tuvalete götürdüm. Tuvalette bıçak ve çekiçle önce kafasını gövdesinden ayırdım. Sonra kollarını, daha sonra da bacaklarını gövdesinden ayırdım. Kadını 6 parçaya ayırdıktan sonra kollarını ve kafasını bir çuvala, gövdesini bir çuvala, bacaklarını da bir çuvala koyup 3 ayrı çöpe attım."

"Tuvaleti yıkayıp uyudum"

Fatih K., kadının parçalarını çöpe attıktan sonra tuvaleti çamaşır suyu ile yıkayıp kan lekelerini yok ettiğini belirterek, "Daha sonra uyudum. Sabah saat 08.30 gibi kalkıp çöpe baktığımda parçaların orada durduğunu gördüm. Sürekli çöpe baktım. Saat 11.30 gibi çöpçüler gelip torbadaki parçaları alıp götürdü. Ben de çöp gittikten sonra Uşak'a gittim. Daha sonra kahvehane sahibi beni telefonla arayarak bana ihtiyacı olduğunu söyledi ben de geri Adana'ya döndüm. Geldiğim gün polis kahvehaneye gelip beni gözaltına aldı. Bir öfkeye kapılıp kadını öldürdüm pişmanım" dedi.

Zanlının polise ifade verirken çok soğukkanlı olduğu, "Bunda bir şey yok, kadını öldürdükten sonra uyudum" dediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.