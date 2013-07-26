'Açılıyoruz ve tam şeffaflık istiyoruz!' eylem çağrısı

Dünya çapında devletlerin hesap verilebilirlik ilkesini göz ardı ederek, iç işleyişlerine ilişkin bilgileri kamuoyundan saklamaları tepki çekiyor. Devletlerin bilgi saklamalarına karşılık olarak, girişilen sızdırma eylemleri de gittikçe daha da ivme kazanıyor.

Bu doğrultuda şeffaflık için 27 Temmuz Cumartesi günü, "Özgürlüğe ve Şeffaflığa Açılım – Bradley Manning, Edward Snowden ve Utku Kalı'ya özgürlük" eylemi gerçekleştirilecek. Saat 11:00'da gerçekleştirilecek, eylemde Kabataş iskelesinde buluşulup tekne ile denize açılınacak.

Eylemi takiben açıklanacak bir tarihte, "Resmi ve Sivil Kamusal Alanlarda Şeffaflık" başlıklı bir dizi panel organize edilerek, "Şeffaflık Talebi Bildirisi" yayımlanacak.



Özgürlüğe ve Şeffaflığa Açılım eylemi koordinasyonu tarafından hazırlanan çağrı metninin bir kısmı şöyle:



Bradley Manning, Edward Snowden ve Utku Kalı'nın özgürlüğü için açılıyoruz!

Devletlerin insanlardan sakladığı bilgileri kamuya açıkladıkları, şeffaflığa katkı sundukları iddiasıyla, suçu açıklamayı suç sayan bir zihniyetin hukukuyla yargılanan bu üç insanın özgür kalması, şeffaflık talebiyle bir metafor kurup, şiddetsiz slogansız (form olarak militaristtir) bir eylemle denize açılıyoruz. Özgürlüğe ve şeffaflığa açılım teknemiz, güvertedeki basın açıklamasının ardından 27 Temmuz Cumartesi, saat 11:00'de, Kabataş iskelesinden kalkacaktır.

"Özgürlüğe ve Şeffaflığa Açılım - Bradley Manning, Edward Snowden ve Utku Kalı'ya özgürlük" eyleminin devamı olarak, tarihini yakında açıklayacağımız "Resmi ve Sivil Kamusal Alanlarda Şeffaflık" panelini düzenleyecek ve panel sonunda hazırlanacak ortak "Şeffaflık Bildirisi"ni kamuya ve dolayısıyla muhatabı olan resmi ve sivil kurumların bilgisine sunacağız.