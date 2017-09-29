Açılışa hazırlanan AVM'de çalışanlar kavga etti; 5 yaralı

Nevşehir’de yarın açılacak alışveriş merkezinde çalışan iki grup işçi arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
AVM'nin mal kabul bölümünde çalışan yaklaşık 30 işçi, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle kavga etmeye başladı.
Kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın çıktığı AVM’'ye çok sayıda polis sevk edildi. Polisler kavgayı iddiaya göre biber gazı kullanarak dağıtırken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Olayın büyümemesi için polis hastanede güvenlik önlemi aldı. (DHA)