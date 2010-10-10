-AÇILIŞ GECESİNDE 3 SANATÇIYA ÖDÜL ANTALYA (A.A) - 09.10.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreninde, ''Sanatta Sosyal Sorumluluk Ödülü'', ''Emek Ödülü'' ve ''Yıldırım Önal Anı Ödülü'' sahiplerini buldu. Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nden düzenlenen açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ülger, Türk Sineması'nın büyük atılım içinde olduğunu, 2004'ten önceki yıllarda 10-12 film çekilirken, geçen yıl 70 filmin çekildiğini söyledi. Türk sinema filmlerinin dünyadaki pek çok festivale katıldığını ve bazı ödüller kazandığını hatırlatan Ülger, ''Bunu sinema sanatçılarımıza borçluyuz. Umarım sanatçılarımız birkaç yıla kalmaz Oscar'ı da Türkiye'ye getirirler. Bu sevinci de paylaşırız'' dedi. Konuşmaların ardından ödül törenine geçilirken, Yıldız Kenter'e verilen ''Yıldırım Önal Anı Ödülü'', sanatçının yurt dışında bulunması nedeniyle Rutkay Aziz tarafından, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması Jüri Üyesi oyuncu Meltem Cumbul'a teslim edildi. ''Emek Ödülü''ne layık görülen oyuncu Necmettin Çobanoğlu törende ödülünü, sanatçı Turgay Tanülkü'den aldı. Çobanoğlu, MHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Reşat Oktay'ın salonda yaptığı protestoya atıfta bulunarak, ''Burada küçük bir provokasyon yaşadık ama biz bunları yıllardır yaşıyoruz'' dedi. -AKAYDIN, AZİZ NESİN'İ ANDI- Açılış törenindeki son ödül ise usta oyuncu Müjdat Gezen'e sunuldu. Antalya Kültür Sanat Vakfı'nca bu yıl ilk kez verilen ''Sanatta Sosyal Sorumluluk Ödülü''ne layık görülen Müjdat Gezen, ödülü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'dan aldı. Akaydın, yaptığı konuşmada, Boşnak asıllı Sırp yönetmen Emir Kusturica ile ilgili gösterilen tepkileri ima ederek, ''Bu gece Aziz Nesin'i anmak istiyorum. Bu ülke mizah için bulunmaz bir ülkedir'' dedi. Akaydın, sanata yaptığı katkılar için teşekkür ederek, ödülünü Müjdat Gezen'e verdi.