-AÇILIŞ DERSİ MADEN İŞÇİSİNDEN ZONGULDAK (A.A) - 05.10.2010 - Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin (ZKÜ) akademik yıl açılış töreninde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında çalışan lise mezunu maden işçisi Sertan Adıyaman, açılış dersini verdi. Zonguldak Valisi Erdal Ata, Atatürk Kültür Merkezi Salonundaki açılış töreninde,üniversitelerin çağdaşlık ve gelişmişlik yolundaki yarışta bir ülkenin en önde gelen kurumları arasında yer aldığını söyledi. Eğitim konusunda hedeflenen amaçlara ulaşılması için yeni yatırımların yapılması ve altyapı eksiklerinin giderilmesi gerektiğini anlatan Ata, ''Eğitim kurumlarının teknolojik imkanlarla donatılmasına önem veriyoruz. Öğrencilerimiz de üniversite yıllarını çok iyi değerlendirip kendilerini iyi yetiştirmelidir'' dedi. ZKÜ Rektörü Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz, üniversitelerinin 18 bini aşkın öğrencisiyle yeni eğitim öğretim yılına başladığını belirtti. -İLK DERS MADENCİDEN- TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında 4 yıldır çalışan Sertan Adıyaman (31), açılış dersinde, kendisinin takdim edilmesinden çok duygulandığını, madencilere verdiği değerden dolayı rektöre teşekkür ettiğini söyledi. Kentte kömür üretiminin 160 yılı aşkın süredir devam ettiğine dikkati çeken Adıyaman, şöyle dedi: ''Ben kendi hikayemi anlatacağım. Evliyim ve Allah nasip ederse ocak ayında kız çocuğum dünyaya gelecek. Ailemizin üçüncü kuşak madencisiyim. Herkes madenciliğin çok farklı ve zor meslek olduğunu söyler. Ben sabah saat 05.30'da kalkarım. Benden önce kalkan eşim kahvaltımı hazırlar. 'Allah'a emanet ol' sözleri ve helalleşerek evden çıkar, işimiz bittikten sonra da 'geçmiş olsun' sözleriyle karşılanırız.'' Adıyaman, TTK'nın ve yerli maden kaynaklarının ülke ekonomisi açısından önemine değinerek, ''İş kazalarının yüzde 98'i önlenebilir. Yeraltında kömür üretmek herkesin işi değildir. Kısa süre önce yaşadığımız grizu faciası taşeron mantığının ne kadar yanlış olduğunu gösterdi'' dedi. Konuşması sırasında ağladığı görülen Adıyaman'a Rektör Açıkgöz, plaket ve çiçek verdi. Madenciyi kendisini dinleyen eşi ve öğretim üyeleri tebrik etti.