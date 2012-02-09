Açılış defilesinin sultanı oldu

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Tepebaşı’ndaki Fashion Week çadırında Saraçoğlu’nun “Kuzey Yamacı” adlı Sonbahar-Kış Hazır Giyim Koleksiyonu’nun defilesi tanıtıldı.



Milliyet'in haberine göre, Deniz Çakır, Deniz Berdan, Nefise Karatay, Didem Antebi, Fatoş Sarıgül, Sedef Avcı, Simay Bülbül, Özgür Masur ’un izlediği defilenin baş mankeni ise “Muhteşem Yüzyıl”ın Hatice Sultan’ı Selma Ergeç oldu. Selma Ergeç’i dizideki yengesi Nur Fettahoğlu da yalnız bırakmadı.





Koleksiyonunu dünyanın en ünlü kadın dağcısı Wanda Rutkiewicz ’in yaşamından ilham alarak hazırladığını açıklayan Saraçoğlu, K2’ye tırmanan ilk, Everest’e tırmanan üçüncü kadın dağcının hayatında yaşadığı paradoksları farklı bir yorumla sundu.





Mayıs 1992’de dokuzuncu 8 binlik zirve denemesi yaptığı Kangchenjungada’da rotanın güneybatı yüzünde hayata veda eden Rutkiewicz, bu denemede yaşamını yitirmeseydi dünyadaki 8 bin metrelik zirvelerin tümüne tırmanmış ilk kadın olacaktı.