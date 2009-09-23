Acilin karşısındaki evler adeta para basıyor!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yoğun hasta trafiği ve uzayan işlemler, girişimcileri harekete geçirdi. Hastalara bir günlüğüne oda veya daire kiralayan binalar adeta para basıyor.

Bornova'daki hastanenin karşısındaki binalarda tek oda günlük 20 lira, üç odalı bir daire ise 60 ile 150 liraya kiraya veriliyor.

Ev sahipleri, hastanenin karşısındaki caddeye astıkları ilanlarla müşteri buluyor. Hasta ve hasta yakınlarının kaldığı evlerde tuvalet, banyo, klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, tencere ve tavaya kadar her türlü eşya bulunuyor. İki yıldır oda kiraya veren Ablanın Yeri Nevin Pansiyon'un sahibi Ali Osman Pak, müşterilerinin ağırlıklı olarak Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Bursa ile İzmir'in uzak semtlerinden geldiğini belirtiyor. Muayene için sıra numarası almaya bir gün önceden gelindiğini anlatan Pak, "İşi bilenler, bir gün önceden gelip geceden sıraya giriyor. Röntgen ve tahliller olabiliyor. Tedavi uzuyor. Vatandaş da konaklama ihtiyacı hissediyor. Bazı hastaların tedavisi 40 güne kadar uzayabiliyor. Uzun süre kalanlara indirim yapıyoruz." diyor. Kütahya-Simav'dan gelen Mehmet Tahan, ev kiralayan hastalardan sadece biri. Bel rahatsızlığı sebebiyle uzun süre hastaneye gidip geleceğini söyleyen Tahan, günlük 20 lira kira ödüyor. Bu arada Tıp Fakültesi, hastalar için konukevi inşa ediyor. Bina 2 yıl içinde hizmete girecek.