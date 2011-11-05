'Açılım ve iyileştirme politikasını destekliyoruz'

T24

Barzani: PKK tarafından yapılan her türlü askeri eyleme karşıyız



Barzani Türkiye'den ayrıldı



Mesud Barzani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.Barzani, bugün Başbakan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer ilgili makamlarla yaptıkları görüşmelerin dostane ve değerli olduğunu söyledi.Başbakan Erdoğan ile görüşmenin iyi ve başarılı bir görüşme olduğunu belirten Barzani, genel olarak bölgenin durumunu, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, ''Görüşlerimiz çok yakın ve aynı düşünceleri paylaşıyorduk. Ekonomik konularda aynı görüşleri paylaştık. Sayın Başbakan'ın açılım politikasını ve iyileştirme politikasını destekliyoruz. Böyle bir politika hem Türkiye'ye hem de bölgeye katkı sağlayacaktır'' diye konuştu.Geçen Mart ayında Başbakan Erdoğan'ın, Erbil'e ziyarette bulunduğunu hatırlatan Barzani, şunları kaydetti:''Kendileri açıkça söyledi ki Kürt milletini inkar dönemi geride kaldı. Bu, yeni bir tarih olsun demektir. Büyük bir cesaret isteyen durumdur. Bu tavırdan sonra, biz, PKK tarafından yapılan her türlü askeri eyleme karşıyız. Kan dökülmeye devam edilmemesi lazım. Biz herhangi bir mücadele olursa, bunun parlamentoda sürmesi gerektiğinden yanayız. Kürt ve Türk gençlerinin kanının bir daha dökülmemesi gerekiyor. Bu meselenin, barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerekiyor. Başbakan'ın politikası, bölgenin güvenliği için büyük bir katkı sağlayacaktır.''Mesud Barzani, Kürtlerin ve Türklerin kaderinin bir olduğuna ve birlikte yaşamaları gerektiğine inandığını vurgulayarak, ''Kardeşçe yaşamaya bir engel kalmaması gerektiğine inanıyorum'' dedi.Barzani, yarının Kurban Bayramı olduğuna işaret ederek, ''Türk kardeşlerimizin ve bütün halkların, tüm Müslüman dünyasının bayramını kutluyorum'' diye konuştu.Mesud Barzani, temaslarını tamamlayarak özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.Barzani'yi, Atatürk Havalimanı VIP Salonunda, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri uğurladı.