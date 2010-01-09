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Politika

'Açılım' TBMM'ye geliyor

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın kurulmasına ilişkin yasal düzenleme, önümüzdeki hafta Genel Kurul'a getirilecek

09 Ocak 2010 02:00

T24- Yedi aydır TBMM gündeminde bekleyen Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın kurulmasına ilişkin yasal düzenleme, önümüzdeki hafta Genel Kurul'a getirilecek.

Komisyon görüşmeleri tamamlanan düzenleme müsteşarlığa bağlı bir Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturulmasını ve kurulun terörle mücadele politikaları üretmesini öngörüyor.

Ntvmsnbc'nin haberine göre, stratejik çalışma yapacak kurul, operasyonel olmayacak, başkanlığını İçişleri Bakanı üstlenecek.

Ocak ayı içinde Meclis'e sevkedilmesi planlanan çalışmalardan biri de İnsan Hakları Koruma ve Ayrımcılığı Önleme Kurulu'nu oluşturulması.

Düzenleme, kurula özellikle işkenceye yönelik şikayetlerin incelenip sonuçlandırılması, insan hakları alanındaki gelişmeleri takip etmesi gibi görev ve sorumluluklar yüklüyor.

Beklenen düzenlemeler

BM İşkenceyi Önleme Sözleşmesi’nin ek protokolünün Meclis'e getirilmesi, böylece AB'den gelecek inceleme komisyonlarına Türkiye'de gözaltı ve tutuklama merkezlerini ziyaret imkanı sağlanması da hükümetin bu ay için hedeflediği düzenlemeler arasında buluyor.

Kamuoyuna "taş atan çocuk düzenlemesi" olarak yansıyan ve Adalet Komisyonu'nda bekleyen yasa tasarısının ise bir süre daha Genel Kurul gündemine gelmesi beklenmiyor.

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