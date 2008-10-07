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Politika

Acılı günde sünnet, Meclis’te

CHP'li Selvi, 15 askerin şehit edildiği gün AKP milletvekilinin, oğlunun sünneti için devlet olanaklarının kullanılmasını Meclis gündemine taşıdı.

07 Ekim 2008 03:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi, 15 askerin şehit edildiği gün AKP Kilis Milletvekili'nin oğlunun sünnet töreni için devlet olanaklarını seferber etmesi Meclis gündemine taşındı.

AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara'nın 5 yaşındaki oğlunun sünnet düğününe ilişkin tartışmalar Meclis gündemine taşındı. CHP'li Selvi, tartışmalı düğünle ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

Soru önergesinde AKP'li vekilin oğlunun sünnet töreni için Kilis'in Yavuzlu beldesindeki stadın tahsis edildiği ve stadın bu amaçla düzenlenmesi için Kilis Belediyesi'nden, TEDAŞ'a, Özel İdare Müdürlüğüne kadar kamu kurum ve kuruluşları ile devlet olanaklarının adeta seferber edildiği iddialarını hatırlatan Selvi, Başbakan Erdoğan'a şu soruları yöneltti:

"-Teröre 15 askerimizi şehit verdiğimiz, ülkenin yasta olduğu bir günde, iktidar Milletvekillerinin görkemli düğünler düzenleyerek olağanüstü eğlenmesini nasıl karşılıyorsunuz?

-Kamu olanaklarının şahsi işler için kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Bulmuyorsanız, kamu olanaklarını kişisel işleri için kullandığı açıkça ortada olan AKP milletvekili ve kamu olanaklarını seferber eden ilgili ve yetkililer hakkında hükümetinizce herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Başlatılması düşünülmekte midir?"

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