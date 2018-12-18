Acılı dondurma yaptı

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, dondurmacı dükkanı işleten İlker Akkurt (44), kışın dondurma yenmez kavramını ortadan kaldırmak ve kış hastalıklarına karşı direnci arttırmak için \'acı biberli dondurma\' üretti.

Muratpaşa ilçesinde 7 yıldır dondurmacılık yapan 2 çocuk babası İlker Akkurt, insanların \'kışın dondurma yenmez\' algısını yıkmak ve müşterilerinin ilgisini çekmek için yaklaşık 1 yıllık deneme sürecinin ardından \'acı biberli dondurma\' yaptı. Başta İskandinav ülkeleri olmak üzere soğuk iklimin hakim olduğu pek çok ülkede \'acı biberli\' dondurmanın tercih edildiğini anlatan İlker Akkurt, biberin sağlık açısından faydalı olduğunu, soğuk algınlığına iyi geldiğini, metabolizmayı hızlandırdığını söyledi. Dondurmada Şili biberi ve taze zencefil kullandığını anlatan Akkurt, \"Zencefil doğal antibiyotiktir. Magnezyum açısından zengindir. Grip ve nezleye iyi gelir. Bu yüzden acı biberli dondurmada kullandım. Ardından vitamin deposu nar, Akdeniz\'in taze narenciyeleri greyfurt, portakal ve böğürtlenin eşsiz tadından yararlanarak doğal antibiyotik deposu olan acı biberli dondurmayı ürettim\" dedi.

MÜŞTERİLER BEĞENDİ

Acı biberli dondurmanın doğal antibiyotik olduğunu vurgulayan İlker Akkurt, müşterilerin acı biberli dondurmadan başta tatlı, sonra acı bir tat aldığını ve tadını beğendiklerini söyledi.

Müşteriler ise acı biberli dondurmayı ilk defa duyduklarını, tadının acımsı olduğunu ve herkesin acı biberli dondurmayı denemesi gerektiğini söyledi.

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