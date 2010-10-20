Acılı babadan kızına 'veda' öpücüğü!

T24 - Şırnak’ın İdil İlçesi’nde, 15 Ekim’de geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü Cizre Devlet Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen, Gurbet Yavuz’un (7) organları, dört kişiye hayat verdi.





Baba Şükrü Yavuz Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi olan kızı Gurbet Yavuz’u İdil’de gözyaşlarıyla toprağa verdi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





GURBET HAYAT VERDİ



Gurbet’in babası Şükrü Yavuz, kızının bütün organlarını bağışlayacağını belirtince, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Organ Nakli Merkezi ekibi, Sağlık Bakanlığı Cizre’ye gitti.





4 kişiye hayat verdi



Baba Şükrü Yavuz, çocuğuna doyamadığını ama onun organlarının toprak olması yerine başkalarına hayat vermesini istediğini belirterek, “Şırnak’ta ilk kez organ bağışında bulunan ben oldum. Bütün insanlardan organ bağışında bulunmalarını istiyorum” dedi. Küçük kızın karaciğerinin Turgut Özal Tıp Merkezinde organ nakli bekleyen iki yaşındaki bir çocuk ve on aylık bir bebeğe nakledileceği açıklandı. Böbrekleri ise Gaziantep Üniversitesinde iki hastaya nakledilecek.





‘Umarız örnek olur’



Malatya’dan Cizre’ye gelen sağlık ekibinden Doç. Dr. Mehmet Yılmaz, Elazığ dışında ilk kez bölgelerindeki bir ilden organ aldıklarını beliterek, “Şırnak’ta ilk defa yapılan bu organ bağışının örnek olacağını düşünüyorum” dedi. Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi Gurbet Yavuz’un cenazesi İdil’de toprağa verildi.



