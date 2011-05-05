Acılı anneye Bakana hakaretten hapis cezası!

T24 - Moda tasarımcısı Sinem Yalçın’a, özel otomobiliyle Kadıköy’de bir iş merkezine giderken 14 Ocak 2008’de Koç Üniversitesi öğrencisi Faruk Kalkavan’ın kullandığı cip çarptı. Yalçın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kalkavan iki gün sonra teslim oldu. Bilirkişi raporlarında yüzde 100 kusurlu olduğu belirlenen Kalkavan, 3 ay 20 gün cezaevinde kaldıktan sonra ikinci celse öğrenci olduğu için yurt dışı yasağı getirilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanan Kalkavan, Aralık 2008’de 5 yıl 6 aylık cezaya çarptırıldı. Yargıtay’a gönderilen dosya 26 ay sonra onandı.



Yakapaça çıkarıldı



Kalkavan’ın tahliye olmasını hazmedemeyen anne Nazmiye Neşe Yalçın, çareyi Adalet Bakanlığı’na gitmekte buldu. Mayıs 2008’de Ankara’ya giden anne bakanla görüşmek istedi ancak yerinde olmadığı için Müsteşar Yardımcısı Ahmet Kahraman’la görüşebileceği söylendi. Ancak Yalçın’ın iddiasına göre bir telefon alan Kahraman kendisiyle görüşmekten vazgeçti.



Bunun üzerine derdini anlatmak istediğini söyleyen Yalçın, müsteşar tarafından hakarete uğradığını ve yaka paça odadan çıkarılarak üç kat aşağı götürüldüğünü öne sürdü. Yalçın, katıldığı bir televizyon kanalında da yaşadıklarını anlattı. Nazmiye Yalçın’ın iddiaları üzerine Kahraman, Yalçın hakkında hakaret ve iftira attığı iddiasıyla “yayın yoluyla kamu görevlisine kamu görevinden dolayı hakaret “ suçundan suç duyurusunda bulundu ve Şişli Cumhuriyet Savcılığı’nca Yalçın hakkında 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle davası açıldı.





1 yıl hapis



ski müsteşar, yeni Adalet Bakanı Kahraman’ın açtığı davanın önceki gün görülen duruşmasında karar çıktı. Şişli 10. Asliye Ceza Mahkemesi ’nde görülen duruşmaya, Nazmiye Neşe Yalçın ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, sanık Nazmiye Neşe Yalçın’ın iftira suçu sabit olduğundan TCK ’nın 267/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi ve fiilin özellikleri göz önüne alınarak 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme hakimi, hükmün geri

bırakılmasına karar vererek cezayı erteledi.





‘Susturup ceza verdiler’



Nazmiye Neşe Yalçın, “Ben aldığım cezaya değil, adalete üzüldüm. Katil dışarıda gezerken, beni susturup ceza verdiler. Haksızlığa üzülüyorum. Bu ceza ile acımıza bir madalya verdiler” dedi. Aynı davada yargılanan NTV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Müjdat Özgüner ile Mustafa Hoş ise beraat etti.







