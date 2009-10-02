Şırnak'ta, önceki gün görev yaptığı karakolda silahın kazayla ateş alması sonucu şehit olan 24 yaşındaki uzman çavuş Ahmet Solgun'un annesi Fatma Solgun ile babaannesi Hatice Solgun, cenazeye gelen askerlere, "Oğlumuzu 2 ayda yediniz gelmeyin" diyerek tepki gösterdi.

Cizre ilçesine bağlı Düzova köyündeki Jandarma Karakol Komutanlığı'nda, 30 Eylül gecesi 1 jandarma onbaşının da ağır yaralandığı olayda şehit olan uzman çavuş Ahmet Solgun'un cenazesi, Adana Asker Hastanesi'nden alınarak Sabancı Merkez Camii'ne götürüldü.

Törene Adana Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mehmet Özer Güneş, askeri yetkililer ile yaklaşık bin kişi katıldı.

Tören için gelen Solgun'un yakınları, gözyaşlarına boğuldu. 4 çocuk annesi Fatma Solgun, törende yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Acılı anneden askerlere sert tepki

Cenazenin getirilmesini beklerken ağıt yakan anne Solgun, törene gelen askerlere tepki gösterdi.

Acılı anne, ağıtlar yakarak şöyle konuştu: "Doğu'ya gönderdim, iki ayda yediniz oğlumu. Gidin, gelmeyin buraya. Ben oğlumu size nasıl verdiysem öyle istiyorum. Koç gibi delikanlım gitti. Telefon açtık, 'Beni sıkıştırıyorlar, beni kurtarın' dedi. 2 ay bile Doğu'da duramadan gitti yavrum. Oğlum çatışmada ölseydi başım gözüm üstüne derdim. Kaza süsü verdiler. Yanlış neyse düzeltilsin. Gerçekler ortaya çıkarılsın istiyorum" dedi.

Anne Solgun, "Nişanlıydı, altınları, eşyaları tamdı. Bak Ahmet ben buradayım, nişanlın burada. Bayramda ziyaretine geliriz oğlum. Yüzünde güller açan yavrum, gül yüzünü solduranların da yüzü solsun kuzum. Kurban bayramında sana düğün yapacaktım oğlum. Çiçeği burnunda damadım. Gelin kızını nereye bıraktın da gittin kınalı kuzum. Kalk oğlum hadi, kalk, ikimiz eve gidelim. Ninnilerle büyüttüm seni, askere gönderdim. Babasının oyuncak silah bile almasını istemedim. Alıştırma çocuğumu dedim. Karşılığı bu mu olacaktı yavrum. Kurban Bayramı'nda gelecektin, sana düğün yapacaktık. Seni sağ beklerken cansız bedenin geldi. Bu acıya nasıl dayanacağım" dedi.

Abla: Güçlü olacağım, ağlamayacağım

Askerin babaannesi Hatice Solgun da, ağıt yakarken törendeki askerlere bağırarak yanlarına gitmek istedi. Yakınları tarafından güçlükle engellenen babaanne, "Ölmeden 2 saat önce telefon açtı, 2 saat sonra vurmuşlar. Oğlum söz vermişti sizi koruyacaktı, ne oldu torunuma? Gelmeyin, gidin" diye bağırdı.

Ablası Latife Solgun da, "Güçlü olacağım, ağlamayacağım. Ayakta duracağım. Kardeşimi ayakta karşılayacağım" dedi.

1 yıldır Mardin'de hemşirelik yapan nişanlısı Serap Aşar da, "Ahmet'im, beni bırakıp nereye gittin? Bayramda düğünümüzü yapacaktık" diye gözyaşı döktü.

Cenazenin tören alanına gelmesiyle birlikte, ağıtlar daha da yükseldi. Tabuta dokunmak isteyen Solgun'un yakınları izdihama neden oldu.

Ahmet Solgun'un cenazesi, törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.