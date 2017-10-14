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Sağlık

Acılı aileden kutsal bağış

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 37 yaşındaki Nurgül Eren, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

14 Ekim 2017 20:27

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 37 yaşındaki Nurgül Eren, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları, beyin ölümü gerçekleşen Eren\'in organlarını bağışladı.
Kaza, geçen 5 Ekim\'de Mavişehir Mahallesi Cahar Dudayev Bulvarı Karşıyaka Spor Salonu yakınlarında, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen evli ve 2 çocuk annesi Nurgül Eren, Çiğli\'den Bostanlı yönüne giden bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Eren\'i ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada 9 gündür tedavisi süren Nurgül Eren\'in beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, Eren\'in organlarını bağışladı. Nurgül Eren\'in kalbinin Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde, karaciğer ve bir böbreğinin İzmir Kent Hastanesi\'nde, diğer böbreğinin ise Denizli\'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde organ bekleyen hastalara nakledileceği belirtildi.

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