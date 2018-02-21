"Acilen kamulaştırılsın" denilen tarihi çarşı için karar hâlâ çıkmadı

Üsküdar’da bulunan Mimar Sinan Çarşısı hakkında ‘acele kamulaştırma’ kararına yapılan başvuruya kararın üzerinden 7 ay geçti. Başvuruya yanıt verilmedi. 'Yürütmenin durudurulması' için Danıştay'a başvuruda bulunan Avukat Onur Cingil, ‘yürütmenin durdurulması’ kararı acil verilmesi gereken bir karar. Danıştay ise belli ki yıkımdan sonra kararını verecek” dedi.

İstanbul Üsküdar’da, Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Haziran 2017 tarihinde Üsküdar Mimar Sinan Çarşısı ile eski belediye binasının çevresine ilişkin ‘acele kamulaştırma’ kararında sona gelindi. Avukat Onur Cingil’in, ‘acele kamulaştırma’ kararına dair Danıştay’a açılan davada ise hâlâ karar çıkmadı.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberinde, konuya ilişkin olarak konuşan Avukat Onur Cingil, Danıştay’a açtığı davanın üzerinden yedi ay geçtiğini aktararak, kararın çıkmamasının ‘manidar’ olduğunu söyledi. Av. Cingil, “Danıştay’da açtığımız davada temmuzdan bu yana hiçbir karar verilmedi. Bilindiği üzere ‘yürütmenin durdurulması’ kararı acil verilmesi gereken bir karar. Danıştay ise belli ki yıkımdan sonra kararını verecek” diye konuştu.

“Üsküdar her gün biraz daha mahvediliyor” diyen Av. Cingil, şöyle devam etti: “Üsküdarlıların yaşam alanları, özel mülkleri zorla ellerinden alınıyor. Üsküdar’da esnaflar sürülüyor, esnaf faaliyetinin kökü kurutuluyor. Tek acelesi, halkın mülkünü ranta çevirmek olan Üsküdar Belediyesi’nin talebi sonrasında Bakanlar Kurulu kararı ile çıkartılan acele kamulaştırma kararında sona doğru gelindi. Üsküdar Belediyesi’nin kamulaştırma bedellerinin tespiti ile ilgili dosyası ise sonuçlandı. En düşük emsalin metrekaresi 96 bin TL olduğu alanda, dosyaya sunduğumuz tüm emsaller, tapu kayıtları, fotoğraflar, CD görüntülerine rağmen, esnaflara metrekaresi 50 Bin TL’den bedeller çıkarıldı. Esnafların hem özel mülklerine el konuldu, hem de her bir metrekarede hakları yenildi.

Esnafına yıkım tebligatlarının gönderilmesinin an meselesi olduğu kaydeden Av. Cingil, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yüzlerce esnaf, aileleri ve yüz binleri bulan Üsküdar halkı mağdur edilecek. Üsküdar’ın Belediye Başkanı, Üsküdar’ın esnafını zorla tahliye edecek, mülklerine el koyacak. Üsküdarlılar, Üsküdar esnafının bu hukuksuz kamulaştırma kararı ile sürülmesine, mülklerinden edilmesine dur demeli!”