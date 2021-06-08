"Acilen ileri arıtmaya geçilmezse Marmara’yı diriltemeyiz"

Klima sistemleri uzmanı, makine mühendisi Filiz Pehlivan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin olarak, "Konunun uzmanlarının ortaklaştığı en önemli konularda biri Ergene Havzası. Ergene Havzasının suyunu Marmara’ya getirmenin bardağı taşıran son damla olduğunu düşünüyorlar. Ergene’deki sanayi bölgelerine ait arıtma tesislerinin gerçekten çalışır hale getirilmesi, ileri arıtma tekniklerine geçişi ve suyun geri kazanılması gerekiyor. Bu konuda da geç kalınmış durumda. Arıtma tesislerinin kesintisiz ve doğru çalıştırılmasının önündeki engellerden birisi de elektrik ücreti. Bu konuda yapılacak şey ise tarife değişikliği" dedi.

Pehlivan, yetkinreport'ta kaleme aldığı yazısında, "Barajlarımızda su seviyesi düştüğünde susuz kalmaktan endişe ederken, kullandığımız suyun nereye gittiği ile çok da ilgilenmiyoruz. Denizlerimize atık suyun hangi koşullarda deşarj edildiğini bilmiyoruz. Bunu bilenleri ve uyaranları da şimdiye kadar duymadık, ta ki gözle görünür bir kirlilikle karşılaşana kadar. Üst yapıya, binaların heybetine, kentlerin makyajına kocaman bütçeler ayrılırken altyapı ihmal edildi. Büyüklüğüyle yarıştırılan projeler çevreye daha büyük zararlar verdi. Doğanın düzeni ile oynanırken bunun nelere mal olabileceği öngörülmedi ve hala bu konudaki ısrar devam ediyor" düşüncesini dile getirdi.

Pehlivan, "Atıksuyunu biyolojik arıtmadan geçirmeden Marmara Denizi’ne deşarj eden İstanbul’a kanal açmak için ayrılan bütçe bir an önce doğaya karşı işlenen suçları telafi etmek için bilime dayalı projelere yönlendirilmelidir aksi halde doğanın intikamı daha büyük olabilir" ifadesini kullandı.