Açıldıktan 1 ay sonra kapandı

T24-

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Daily Mail'in haberine göre, borç kriziyle boğuşan Dubai'nin gösteriş ve refah sembolü olarak gösterilen 124 katlı bina dün beklenmedik bir şekilde ziyarete kapatıldı. Yaklaşık altı yıl süren inşaatı süresince Burj Dubai olarak tanıtılan ancak açılış günü adı, Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Halife Bin Zahid El Nahyan'ın ismine atfen, sürpriz bir şekilde "Burj Halife" olarak değiştirilen binanın kapatılmasına "elektrik arızası" gerekçe gösterildi. Dünyanın en yüksek binası 4.1 milyar dolara maloldu. 818 metre olan kule binada 57 asansör, 1044 daire 6 otopark bulunuyor. Bina 95 kilometre uzaklıktan görülebiliyor