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Açılan ateş sonucu 15 yaşındaki kız çocuğu vuruldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da yaşları 15- 17 yaşlarındaki 4 çocuğun üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce açılan ateş sonucu 15 yaşındaki kız çocuğu D

09 Aralık 2017 15:14

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da yaşları 15- 17 yaşlarındaki 4 çocuğun üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce açılan ateş sonucu 15 yaşındaki kız çocuğu D.K. yaralandı.
Olay, bu sabah Zembilli Ali Efendi Mahallesi 768 Sokak\'ta bulunan kullanılmayan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre evde bir süre oturduktan sonda dışarı çıkan 15 yaşındaki Z.Y., 17 yaşındaki Ş.A. ile Y.B. ve D.K.\'nın üzerine kimilği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerce tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu D.K. göz ve vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Diğer 3 çocuk ise, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan D.K. buradaki tedavin ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kızın sol gözünde görme kaybı olduğu belirtildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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