-ACİL ULAŞIM YOLLARINA PARK YASAĞI İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yeni düzenlemeyle birinci derece acil ulaşım yollarına park yasağı getirdi. UKOME'den yapılan yazılı açıklamada, yeni düzenleme ile parklanma yasağı olması gereken birinci derece ulaşım yolları üzerinde bulunan parkomatların UKOME kararları ile kaldırıldığı bildirilerek, ana arterlerde bulunan bu yollara park eden araçlara İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yasal işlem uygulanacağı ifade edildi. Otopark olarak kullanılan ve İSPARK'ın kontrolünde olan yollarda bundan böyle otopark hizmeti verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, uygun olan yollar üzerinde cep yapılarak oluşturulan parkomatların devam edeceği, cep dışındaki parklanmalara ise müsaade edilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, Avcılar'da Reşitpaşa, Beykoz'da Sahip Molla, Fatih'te Akdeniz, Fevzi Paşa, Macar Kardeşler, Oğuzhan, Büyük Reşitpaşa, Kadıköy'de Söğütlüçeşme, Kayışdağı, Maltepe'de Atatürk, Pendik'te Namık Kemal, Sarıyer'de Köybaşı, Üsküdar'da Hakimiyeti Milliye ve Selmanıpak caddelerindeki parkomat uygulamalarının İSPARK tarafından kaldırılacağı bildirildi.