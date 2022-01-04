Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı: Grip vakaları, Covid-19’dan daha fazla

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Başar Cander, “Yaklaşık 2 yıldır bu derece yoğun bir grip dalgası görmemiştik. Grip vakaları Covid-19’dan daha fazla” dedi.

Prof. Dr. Başar Cander, Covid-19 ile birlikte pik yapan grip vakaları nedeniyle hastanelerden taşan kuyruklarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Cander, önceki gün acil servise 4 bin 500’e yakın kişinin başvurduğunu aktardı.

Covid-19 tedbirlerini hatırlatan Cander, “Yaklaşık 2 yıldır bu derece yoğun bir grip dalgasıyla karşı karşıya kalmamıştık. Çünkü insanlar ciddi şekilde izole olmuştu, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine gerçekten riayet ediliyordu. Okullar kapalıydı. Şimdi ise hayat normal akışında ilerliyor. Hastanelerde hem Covid-19 hem de influenza vakalarıyla karşı karşıyayız. Şu ana kadar ulaşılmadık acil başvurularına ulaşmış durumdayız.” diye konuştu.

Yenişafak'a konuşan Prof. Cander sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşılamayla birlikte maske kullanımı gevşemiş olabilir. Ancak burada önemli nokta, son iki yılda bu ayları hep kısıtlamayla geçirdik. Okullar kapalıydı, üniversiteler kapalıydı, maçlar, konserler yoktu. Her şey kısıtlama tedbirleri dahilindeydi. Şimdi ise normal bir akış var. Dolayısıyla grip kendi pik yapma mevsiminde yükselişte.”