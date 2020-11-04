Acil Tıp Uzmanı anlattı: Depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtü nedir?

Acil Tıp Uzmanı Dr. Sarper Yılmaz, İzmir depreminde enkazdan çıkartılan depremzedelerin üzerine örtülen alüminyum örtüyle ilgili olarak, "Deprem, sel, yangın, gibi afetlerin çoğunda kullanılır. Soğukta gümüş tarafı sıcakta sarı tarafı vücuda sarılır" açıklamasını yaptı.