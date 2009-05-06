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Yaşam

Acil serviste sıra beklerken öldü

Konya’da emekli öğretmen Çabuk, Aci serviste muayene olmak için sıra beklerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

06 Mayıs 2009 03:00

Konya’da emekli öğretmen İbrahim Çabuk, Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde muayene olmak için sıra beklerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Konya’nın Seydişehir İlçesi'nde emekli öğretmen İbrahim Çabuk, Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde muayene olmak için sıra beklerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 3 Mayıs Pazar günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Karabulak Köyü'nde oturan 54 yaşındaki İbrahim Çabuk, mide ağrısı şikayeti üzerine Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Muayene olmak için gişeden sıra numarası alan Çabuk, sırasının gelmesini beklediği sırada aniden fenalaştı. Acil Servis doktorlarının, tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitiren İbrahim Çabuk'un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çabuk'un cenazesi dün Karabulak Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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