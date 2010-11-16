Acil serviste sıra beklerken öldü

T24- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine gelen Duriye Çakır, 6 saat müdahale edilmeyince öldü.



Bayram Çakır ve Yılmaz Çakır, saat 05.00'te kalbindeki rahatsızlık nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine getirdikleri anneleri Duriye Çakır'ın ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.



Annelerinin yaklaşık 6 saat acil serviste bekletildiğini ve müdahale edilmediğini öne süren Çakır kardeşler, hastalarının ihmal nedeniyle öldüğünü ileri sürerek hastane çalışanları ile tartışmaya başladı.



Bağırarak tepki gösteren kardeşleri güvenlik görevlileri zorla dışarı çıkarmaya çalışırken, bir güvenlik görevlisinin de Yılmaz Çakır'ın ağzını elleriyle kapatmaya çalıştığı görüldü.

Zorla dışarı çıkarılan Çakır kardeşler, burada da tepki göstermeye devam edince Çakır kardeşleri polis sakinleştirmeye çalıştı.



Olayın ardından yaşadıklarını anlatan Bayram Çakır, 4 ay önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp ameliyatı yapılan annesi Duriye Çakır'ın dün gece rahatsızlanması üzerine önce Gazi Devlet Hastanesi’ne götürdüklerini, burada kalp ritminde sorun olduğu gerekçesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiğini ancak yoğun bakımda yer olmadığı için buraya yönlendirildiğini söyledi.



Annelerini saat 05.00'te Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdiklerini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:



''Biz saat 05.00'ten beri buradayız. Bir müdahale olmadı. Acilde bekletildik. Tahlil, tahlil başka bir şey yok. Müdahale yapılmadı burada. Davacı olacağız. Yeşil kartlıyız diye kimse bize sahip çıkmadı. Ameliyatını yapan doktor da annemi iyileşmeden taburcu etti. Bu yüzden ciddi sağlık sorunları yaşadı.



Hastane yetkilileri ise şikayet halinde hastanın ölümünde ihmal olup olmadığının bayram tatilinin ardından araştırılacağını söylediler.