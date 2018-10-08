Acil serviste sağlık çalışanına yumruklu saldırı

Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin acil servisinde EKG çeken sağlık çalışanı, tartıştığı bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Ahmet A., şikayetçi oldu.

Olay dün akşam saatlerinde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, EKG çeken sağlık çalışanı tartıştığı bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Hastanenin özel güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek saldırganı uzaklaştırdı. Yumruk darbeleri ile dudağı patlayan, yüzü moraran Ahmet A., darp raporu alarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine sağlık çalışanına saldıran kişinin ifadesi alındı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, şunları kaydetti:

\"Dün akşam saatlerinde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde acil servise gelen bir hastanın yakınları tarafından sağlık çalışanı darbedilmiştir. Darbedilen sağlık çalışanına acil şifalar dileriz. Temennimiz, bu ve buna benzer olayların son bulmasıdır. Yaşanan üzücü olayı kınıyoruz. Daha vahim olay yaşanabilirdi. Olayların son bulması için gereken kanuni düzenlemeleri hayata geçirmeyerek sürüncemede bırakan, tedbirleri almayan yetkilileri de kınıyoruz. Sağlık kuruluşlarında şiddetin ivme kazanarak zirveye doğru tırmandığı bir süreci yaşamaktayız. Her alanda görüş belirtenler sağlıkta şiddetin önlenmesi noktasında adeta küçük dillerini yutmuşçasına susmaktadırlar. Hastanenin içerisinde sağlık çalışanı darbedilip, tekme tokat dövülüyor ise söylenecek söz bitmiş demektir. Temennimiz, bu ve buna benzer olayların son bulmasıdır. Yetkilileri göreve davet ediyoruz.\"



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