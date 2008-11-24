Acil serviste kelepçeli tedavi

Niğde'de içki içtikten sonra kavga edip birbirlerini bıçakla yaralayan 6 genç, kavgayı hastanede de sürdürünce tedavileri kelepçelenerek yapılabildi.



Edinilen bilgiye göre, V.Ç. (28), arkadaşları E.Ö. (21), H.A. (18), A.C. (19), G.Ö. (21) ve K.K.'yi ( 21), Özbelde Mahallesi'nde yalnız yaşadığı eve davet etti. Birlikte içki içen 6 kişi, alkolün etkisiyle aralarında tartıştı.



Kavgaya dönüşen tartışmada birbirlerini bıçakla yaralan gençler, olay yerine gelen polis ekiplerince hastaneye götürüldü.



Kavgayı hastanede de sürdüren gençler, polis ve sağlık ekiplerine de saldırmak istedi. Çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan gençler, elleri kelepçelendikten sonra tedavi edilebildi.



Tedavilerinin ardından gözaltına alının 6 kişi, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.