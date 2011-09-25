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Yaşam

Acil serviste kadın doktora dayak

Acil servis doktoru Fulya Kaya, görev yaptığı hastaneye trafik kazasından yaralı getirilen hasta ile yakınlarının saldırısına uğradı.

25 Eylül 2011 03:00

T24 - Acil servis doktoru Fulya Kaya, görev yaptığı hastaneye trafik kazasından yaralı getirilen hasta ile yakınlarının saldırısına uğradı. Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle elmacık ve sinüs kemiği kırılan Kaya, yoğun bakıma alındı.
 

Olay dün akşam Adana Devlet Hastanesi’nin Acil Servisi’nde meydana geldi. Geçirdiği trafik kazası sonucu hafif yaralanan Zafer Eren, kardeşleri Ramazan Eren, Fatma Gültekin, A. Eren ile eniştesi  Özer Gültekin tarafından hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre Zafer Eren acil serviste sedyede tedavisi yapılırken rastgele küfretmeye başladı.


Acil Servis Uzmanı Dr. Fulya Kaya, hastayı "Küfretme, diğer hastaları rahatsız ediyorsun" diyerek uyardı. Bunun üzerine Eren, sedyeden kalkarak Kaya’nın sağ güzüne yumruk vurdu. DHA'nın haberine göre; Eren’in yanında gelen akrabaları da doktora saldırınca acil serviste arbede çıktı.


Hastane polisinin telsizden yardım istemesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan asayiş ekipleri, özel güvenlik görevlileriyle birlikte saldırgan hasta ile yakınlarını gözaltına aldı.



Yüzündeki kemikler kırıldı


Acil serviste mesai arkadaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırılan Kaya’nın elmacık ve sinüs kemiğinde kırıklar olduğu saptandı, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Gözaltına alınan saldırganlar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


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