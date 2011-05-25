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Politika

ACİL SERVİSLERE BAŞVURU AZALDI TBMM (A.A)

25 Mayıs 2011 15:18

-ACİL SERVİSLERE BAŞVURU AZALDI TBMM (A.A) - 25.05.2011 - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl, kapalı mekanlarda sigara içilmesini yasaklayan yasanın ilk yıl sonuçlarına göre, kalp ve akciğer hastalıklarıyla ilgili acil servislere başvuruların azaldığını belirterek, ''Beklentimiz, birkaç yıl içinde kanser hastalıklarında da azalma olmasıdır'' dedi.  Ukrayna ve Kosovalı parlamenterlerden oluşan heyeti kabul eden Erdöl, 8,5 yılda Türkiye'de sağlık alanında çok önemli değişikliklerin yapıldığını, genel sağlık sigortası ve aile hekimliğinin uygulamaya konulduğunu, sosyal politikalarda önemli adımların atıldığını, ayrıca çocukları ve gençleri koruyan yasaların çıkarıldığını anlattı.  Gençleri ve çocukları korumaya yönelik en önemli adımın, 2008 yılında çıkarılan ve tütün kontrolünü sağlayan yasa olduğuna dikkati çeken Erdöl, bu düzenleme sayesinde şu anda Türkiye'de kapalı mekanlarda sigara içilmediğini, çocuklara sigara satışının yapılmadığını, televizyonlarda sigara görüntüsüne yer verilmediğini kaydetti.  Yasanın ilk yıl sonuçlarının umut verici olduğuna işaret eden Erdöl, ''Bir yıllık sonuçlara bakıldığında kalp krizi ve benzer şikayetlerle hastanelerin acil servislerine yapılan başvurularda yüzde 33, astım ve diğer akciğer hastalıklarıyla ilgili başvurularda da yüzde 21 oranında azalma oldu. Beklentimiz, birkaç yıl sonra kanser hastalıklarında da azalma olmasıdır. Sigara satışı yüzde 10-15 dolayında azaldı, ama buna karşılık sağlık seviyemiz yükseldi. Türkiye, dünyada sigaradan en yüksek vergiyi alan ülke konumundadır. Yasa nedeniyle sigaradan alınan vergilerde azalma olabileceği düşünülebilir. Ama sağlıktaki kazanımlar kat kat fazla olacağı için bu vergi düşüşüne katlanılabilir'' dedi. Erdöl, yasanın kentlerde uygulamasının sigara içen kişilerin ya da sigara içimine izin verilen müesseselerin cezalandırılması şeklinde olabileceğini belirterek, şöyle devam etti: ''Sigara içilmesine izin veren müesseseleri cezalandırmazsanız, bunlar sigara içilmesine izin verebilir. Yalnızca sigara içenlere ceza verilmesi uygulamada başarılı sonuç vermez. Yasa ilk çıkarılırken yaptığımız hata, sigara içilmesi konusunda işletmelerin kontrolünü belediyelere bırakmak oldu. Belediyeler yasayı yüzde 15-20 oranında uygulayabildi. Daha sonra yasada yapılan değişiklikle, ceza verme yetkisini belediyelerden alarak valiliklere verdik. Yasa bu yolla daha iyi uygulanacak.''

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